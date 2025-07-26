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    中壢投票所出奧步？ 網控訴3圈票處只用1個 核對慢動作

    有網友在社群平台PO出「中壢投票所鬼故事」，怒批從20歲投到現在40多，第一次投票投到那麼久那麼火的！奧步一堆，請大家注意．回報給當區議員。示意圖。（記者廖振輝攝）

    有網友在社群平台PO出「中壢投票所鬼故事」，怒批從20歲投到現在40多，第一次投票投到那麼久那麼火的！奧步一堆，請大家注意．回報給當區議員。示意圖。（記者廖振輝攝）

    2025/07/26 12:26

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免今天（26日）投票，有部分地區傳出選務出狀況的消息傳出，有網友在社群平台PO出「中壢投票所鬼故事」，怒批從20歲投到現在40多，第一次投票投到那麼久那麼火的！奧步一堆，請大家注意回報給當區議員。

    該網友在社群平台Threads發文表示，「中壢投票所鬼故事」，投票所離我家步行5分鐘就到了，八點走過去，心想人好多，排隊後心裡疑惑，今天只有一張票，為什麼要投那麼久，原PO疑惑：「他們不會只開一個圈票的吧」原PO兒說：「不會吧！」

    原PO指出，結果輪到他們時往內一看發現三個圈票．只有一個在進行圈票，原PO疑惑：「只開一個？」原PO兒說：「可能他們想小心一點吧」原PO：「屁啦！其它選舉就不用？」這時一直到前面有位姊姊，拿了票直接走向第二個圈票處，原PO發現明明就可以用不同的圈票處圈票。

    原PO怒批「扯！超扯，沒有半個選務人員告知，其它也可以圈票哦，就看大家等一個！」原PO揭露，選務人員核對身份證．鄰里時是慢動作，她都看到自己名字了，選務人員還慢慢來？核對完三個圈票處依然只有一個在蓋，發選票的選務人員跟原PO對看好久，但票就是不給原PO，直到前一個圈完出來才給票。

    原PO怒批「桃園選委會你們要這樣玩？親愛的朋友們他們這樣搞，你還不出來嗎？扯！扯到爆！從20歲投到現在40多，第一次投票投到那麼久那麼火的！奧步一堆，請大家注意回報給當區議員」。

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