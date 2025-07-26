罷免投票》台東冷熱兩極 寶桑聚會所施工差點找不到門

新生國小附設幼兒園出現排隊景象，但選務人員卻表示，其他投票場次人龍更長。（記者劉人瑋攝）

2025/07/26 11:18

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣立委黃建賓罷免案今（26）日投票，豐里國小一早投票人潮踴躍，其他如新生國小及其幼兒園、附小相對較冷清，而被罷免對象、立委黃建賓早上也去投票，他表示，今天心情好，昨晚也睡得好，希望大家踴躍出來投票。

不過仍有投開票所有狀況，像寶桑聚會所正在施工，幾乎已被鐵皮圍起，要沿著圍籬繞超大一圈才能找到入口，有老人家氣得破口大罵。比較誇張的是，有年輕女性到場後掏出通知書，還不斷去電友人詢問「今天是要投什麼」？最後還向選務人員問說：「今天是不是要投『同意』、『不同意』那個？」選務人員搖搖頭說，有來投票就好。

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台東縣今投票未傳出脫序行為，全縣過半票源來自市區，但直到今早10時，大部分投開票所反應投票人數不多。寶桑國小狀況反應熱烈，但如新生國小及幼兒園，雖當地算是相對投票人眾多，可是選務人員卻認為投票冷清。一位從事選務工作近30年的義警表示，一早就有30、40位年長者在外排隊，應該都是早上運動後就來投票，但隨後人數即銳減，通常此時人都排到投開票所外20公尺了，現在才排到內側大門，迄今年輕人卻未見多少，「要不是還沒睡醒，就是根本沒回家」。

黃建賓今早與妻子一同前往投大武的開票所，黃建賓表示，心情還不錯，希望大家擁踴投票、行使公民權，盼今天過後，台東能回到以往的平靜。黃妻說，黃建賓近幾個月都是台北、台東來回跑，回到家還是設法抽空陪小孩，像她也是原住民，家人雖無法投票，但也都給予心理支持，小孩也可以從此學習民主制度。

警方也協助身障民眾投票。（記者劉人瑋攝）

黃建賓夫妻前往投開票所。（民眾提供）

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