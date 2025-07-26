綠委「不信賴」否決2大法官被提名人？許智傑：證明民進黨非獨裁

立法院院會昨天進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨團、民眾黨團都決定對7位大法官被提名人投下不同意票。（記者劉信德攝）

2025/07/26 11:10

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院會昨進行司法院大法官人事同意權案投票，民進黨團採「5+2」策略，5位同意，但對陳慈陽、詹鎮榮2人開放投票。對於傳出不信任總統賴清德的解讀，民進黨立委許智傑今（26日）強調，賴總統尊重立法院自主性，大法官由立委自由意志投票，證明民進黨是多元開放的政黨，不是藍白說的獨裁，更與中共完全不同。

大法官人事同意權最終投票結果，蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩得到51張同意票、59張不同意票；陳慈陽得到26張同意票、82張不同意票、2張無效票；詹鎮榮得到26張同意票、81張不同意票、3張無效票。藍白全數投下不同意票，部分民進黨立委也否決陳慈陽、詹鎮榮。

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對於民進黨團採「5+2」投票策略，黨團幹事長吳思瑤說明，民進黨的文化是尊重黨團自主，在充分共識及默契下，基於黨團自主及包容不同意見的原則跟前提，採取「5+2」投票決定；有部分黨團成員認為對這2位大法官被提名人的憲政觀點值得商榷，需要進一步討論。

至於被認為「不信賴」？許智傑澄清，賴清德尊重立法院自主性，大法官由立委自由意志投票，證明民進黨是多元開放的政黨，不是藍白說的獨裁，更與中共完全不同。

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