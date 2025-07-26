喊忘帶幸運小物 羅廷瑋被問投完票做什麼沈默5秒

羅廷瑋完成投票，稱忘帶小孩做給他的幸運小物。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/26 11:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免今天投票，台中市第六選區國民黨立委羅廷瑋上午也完成投票，他自稱原本投票之前，有準備小孩送他的徽章當「幸運小物」，但出門投票時卻忘了帶；他還說自己昨晚沒什麼睡，被問及投完票要做什麼？羅廷瑋沈默5秒，直說被問倒了，「就反覆看手機」，持續等候投票結果到來。

羅廷瑋完成投票後被問及心情，他說，不緊張是騙人的，昨天他沒什麼睡，但心情很開心，因為今天是大家展現公民權利的機會。

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被問及投完票之後，到開票之前，之間數小時要做什麼？羅廷瑋先是楞住、沈默近5秒後才說，沒有特別規劃，他被問倒了，應該就是反覆划手機、看時間、看天氣預報，「持續等最後時間到來」。

羅廷瑋說，本來今天投票前有準備小孩做給他的徽章當幸運小物，卻在找印章投票後，忘了帶出門，不過，家人就是最重要的避風港。

今天台中一早下午，後雨勢停歇，有人憂投票率，羅廷瑋說，他完全不會有任何擔心，相信風雨不會影響，而且天氣看起來愈來愈好。

羅廷瑋完成投票。（記者蘇孟娟攝）

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