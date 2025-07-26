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    罷免超人辛苦了！花蓮罷傅領銜人李美玲投完票「最想好好睡一覺」

    花蓮罷免領銜人李美玲投完票表示輕鬆不少，她說希望好好睡一覺，更感謝所有罷免超人的付出。（記者花孟璟攝）

    花蓮罷免領銜人李美玲投完票表示輕鬆不少，她說希望好好睡一覺，更感謝所有罷免超人的付出。（記者花孟璟攝）

    2025/07/26 11:01

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕立法委員傅崐萁罷免案今天投票，罷免傅崐萁領銜人李美玲上午9點準時前往投票，李美玲說，早上花蓮天氣非常好、心情也非常的好，相信花蓮的每一個選民都很有智慧，都會投下最重要的一票，相信台灣會更好、花蓮也將更好。

    李美玲上午到國立花蓮特殊教育學校的162、163投開票所投票，投完票後一臉輕鬆，她說，早上心情非常的好，在此鼓勵大家踴躍出來投票，因為罷免是憲法賦予公民的權利，相信每1個選民都很有智慧，會投下最重要的一票。

    從第一階段的罷免傅崐萁提議，一路到第三階段的衝刺，李美玲說，這半年來不管是她還有所有的罷免志工，都是罷免超人、也是花蓮的勇士，都非常辛苦，體力也都到一個極限，很多夥伴常常到半夜還在傳訊息聯絡事情，沒在睡覺的！等一下她回家「一定要好好補眠」，還要好好地寫一篇感謝文，因為「要感謝的人有好多好多，這條路感謝大家陪著她一起走」。

    李美玲提到，這半年多來她突破許多人生第一次，第一次要一下子要認識非常非常多百工百業的花蓮人、第一次去告發別人，第一次被別人提告，她經歷人生從來沒有經歷過、也沒有想過會遇到的事，但她也深深地、切身的感受到台灣民主的熱血與熱情，期盼台灣更好、花蓮更好。

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