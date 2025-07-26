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    接機超人餵食秀影片曝！ 網笑：陌生人接機餵食秀全球獨家

    網紅部落客韓璟在社群平台PO出回國的其中一名民眾分送食物給「接機超人們」，場面看起來非常溫馨快樂。（圖擷取自 Threads ）

    網紅部落客韓璟在社群平台PO出回國的其中一名民眾分送食物給「接機超人們」，場面看起來非常溫馨快樂。（圖擷取自 Threads ）

    2025/07/26 11:37

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免今（26日）投票，罷團志工為此組成「接機團」，在機場的入境大廳迎接回台投票的國人，引發網路熱議，大讚他們是「接機超人」。網紅部落客韓璟在社群平台PO出回國的其中一名民眾分送食物給「接機超人們」，場面看起來非常溫馨快樂。

    韓璟在社群平台PO出一段影片，影片中一名剛剛回到台灣的女子拿著一袋零食，正在一一分送給迎接她的接機超人們，接機超人們不斷對女子說「歡迎回家」，女子則回應「謝謝大家」，韓璟在貼文中表示「桃園機場第一航廈正在上演接機餵食秀。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「我去過動物園，但我沒有從動物的角度看過遊客，動森大家族XDDD」、「台灣人不論何時何地都一定要有分發食物的環節」、「太可愛了！全世界應該找不到第二個這麼可愛的國家了」、「台灣人真的超可愛，陌生人接機餵食秀應該是全球獨家」，這篇影片也釣出被接機的女子回應「天啊是我，謝謝超人幫我記錄，再次感謝各位接機超人」。

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