透露關稅談判進度 卓揆：可惜鄭麗君沒法回來投票

行政院長卓榮泰前往三民國中投票，會後並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2025/07/26 10:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕大罷免投票今（26）日登場，行政院長卓榮泰今日上午前往台北市內湖區三民國中投票，卓揆受訪時提到，行政院近2週都提出很多政策，今日是人民行使權利，「國家的政務會持續往前走」。被問到台美關稅談判進度，卓揆則回應，「很可惜鄭麗君副院長今天沒辦法回來投她這一票，不過，她所做的努力對國家很大貢獻與影響，我們全力當她的後盾，支援所有的行政工作」。

卓揆說，「身為一個國民，今天來履行憲法公民應有的權利與責任，我覺得非常珍惜與喜悅，這是台灣驕傲，希望國人同胞能珍惜自己的權利，充分把握時間，且祈禱美麗多山國家一切都會變好」。

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卓揆並透露，他昨天跑了需要關心風災重建地方，包括台南、嘉義的房屋修繕，感謝台南志工服務團、慈濟師兄師姐，幫助受災戶進行修繕，也邀請3大電信公司，檢查台南七股的通訊品質；另外，看了光電板滯洪池回收狀況，其中有一家效率較慢，已要求限期完成。最後還慰問因公殉職的台電嘉義區處員工李元瀚的父母及妻子，「昨天整天都在做行政院該做事」。

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