為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    監視選民投票？桃園民眾批國民黨籍里長在投開票所前站點

    有桃園民眾指出，有國民黨籍的里長在投開票所前站點，民眾質疑里長企圖影響大家的投票意志，並稱里長「堅持不離開、叫警察也沒用」，引發網友砲轟。（圖擷自threads）

    有桃園民眾指出，有國民黨籍的里長在投開票所前站點，民眾質疑里長企圖影響大家的投票意志，並稱里長「堅持不離開、叫警察也沒用」，引發網友砲轟。（圖擷自threads）

    2025/07/26 10:53

    劉力仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免今天投票，有桃園民眾指出，有國民黨籍的里長在投開票所前站點，民眾質疑里長企圖影響大家的投票意志，並稱里長「堅持不離開、叫警察也沒用」，引發網友砲轟，在留言區還有其他網友直言，在中壢也遇到同樣的情況。

    今上午9點41分有民眾在threads發文指出，蘆竹區的大竹里里長黃榮祈堅持在投開票所前站點，民眾質疑里長企圖影響大家的投票意志，且堅持不離開、叫警察也沒用。

    其他網友看到也紛紛表示「里長在監視選民，扯爆」、「通知投票所的監察小組，不管投誰在今天都不能進行助選跟干擾」、「叫警察沒有用，可以呼叫議員幫忙嗎？」、「打給桃園選委會，不處理就打給中選會」、「國民黨的支持者一堆反民主的行為，怎麼好意思每次選舉集會就把民主掛在嘴邊」、「投票是國民的自由意志，他在監視什麼？」

    有其他網友在分享這篇發文時也指出，「中壢也是」。另有網友則稱「用他的魔法打敗他，找一個監票超人站在他的前面，他走一步跟一步 」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播