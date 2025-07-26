監視選民投票？桃園民眾批國民黨籍里長在投開票所前站點

有桃園民眾指出，有國民黨籍的里長在投開票所前站點，民眾質疑里長企圖影響大家的投票意志，並稱里長「堅持不離開、叫警察也沒用」，引發網友砲轟。（圖擷自threads）

2025/07/26 10:53

劉力仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免今天投票，有桃園民眾指出，有國民黨籍的里長在投開票所前站點，民眾質疑里長企圖影響大家的投票意志，並稱里長「堅持不離開、叫警察也沒用」，引發網友砲轟，在留言區還有其他網友直言，在中壢也遇到同樣的情況。

今上午9點41分有民眾在threads發文指出，蘆竹區的大竹里里長黃榮祈堅持在投開票所前站點，民眾質疑里長企圖影響大家的投票意志，且堅持不離開、叫警察也沒用。

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其他網友看到也紛紛表示「里長在監視選民，扯爆」、「通知投票所的監察小組，不管投誰在今天都不能進行助選跟干擾」、「叫警察沒有用，可以呼叫議員幫忙嗎？」、「打給桃園選委會，不處理就打給中選會」、「國民黨的支持者一堆反民主的行為，怎麼好意思每次選舉集會就把民主掛在嘴邊」、「投票是國民的自由意志，他在監視什麼？」

有其他網友在分享這篇發文時也指出，「中壢也是」。另有網友則稱「用他的魔法打敗他，找一個監票超人站在他的前面，他走一步跟一步 」。

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