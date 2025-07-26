高虹安穿一身藍白投票 稱昨晚睡了好覺

新竹市雙罷投票日，市長高虹安著藍洋裝白外套完成投票受訪。（記者洪美秀攝）

2025/07/26 10:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕今天是全台24名國民黨立委及涉貪停職新竹市長高虹安的罷免投票日，新竹市經過昨天的豪雨後，今天天氣晴朗，各投開票所的投票情況踴躍，一早8點就有民眾在投票所前排隊等候投票。高虹安也在上午9點許前往豐功里的投開票所完成投票，身穿藍色洋裝及白色西裝外套，高虹安說，昨晚睡了好覺，早上醒來身體有點痠痛，也因最近比較累，請大家把握今天行使公民的權利。

高虹安說，經過昨天的狂風暴雨，很高興今天的天氣十分晴朗，剛沿路經過幾個投開票所，大家投票蠻踴躍的，也希望大家能夠把握今天行使自己公民的權利。並提到投票完後，等一下要回家洗衣拖地，最近太忙碌，所以等下要趕快回去做家事，希望大家投完票後台灣也可以盡快恢復到更溫暖更美麗的社會。

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提及今天的心情，高虹安說，昨晚睡了好覺，早上醒來身體有點痠痛，最近比較累，但看到天氣晴朗感到很開心。被問有沒有信心？高虹安笑著說：「今天要小心不能回答地雷問題，大家都加油！」

新竹市雙罷投票日，市長高虹安著藍洋裝白外套完成投票受訪。（記者洪美秀攝）

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