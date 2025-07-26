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    首頁　>　政治

    不滿指柯投票會影響到公益 陳佩琪：是影響到執政黨利益

    陳佩琪今（26）日上午前往投票，不滿柯文哲無法投票。（記者何玉華攝）

    陳佩琪今（26）日上午前往投票，不滿柯文哲無法投票。（記者何玉華攝）

    2025/07/26 09:57

    〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席柯文哲因涉京華城案羈押中，妻子陳佩琪今（26）早前往金甌女中投票，她說，柯文哲有投票權卻不讓他投票，台北高等行政法院說認為柯出來投票會影響到公益，這一句話應該改一下，「應該影響到執政黨的利益而已，不是影響到公益」，她對裁定書表達強烈的不滿意、抗議。

    陳佩琪今早由民眾黨台北市議員張志豪、國民黨立委羅智強陪同到金甌女中投票，她提到心情覺得蠻沮喪跟遺憾的，以前來投票都有柯文哲陪伴，今年是第一次單獨一個人來；不過，還好有羅智强陪她過來。

    她表示，這幾個月，臺灣社會遇到有史以來嚴重的分裂與對立，希望罷免活動能夠快一點結束，大家能夠面對國家真正面臨到的危機問題，不要糾結在製造分裂跟對立的活動中；包括她最近常常出庭、去法院，會覺得一場官司造成這麼嚴重的一種社會的對立，相信是很多人不願意看到的。

    她認為，行政法院說柯文哲有投票權卻不讓他投票，是一個很奇怪的裁定，還直接明講說讓他出來投票影響到公益，她覺得這一句話應該要改一下，「應該影響到執政黨的利益而已，不是影響到公益」，她對裁定書表達強烈的不滿意、抗議。

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