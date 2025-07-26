台中選務狀況一堆！江肇國：投票查無資料、里長徘徊監看

首波大罷免今天投票，台中市議員江肇國一早發文指「台中選務一堆狀況」，他表示一早投票就發生想投票的民眾查不到資料、票所選務作業混亂、里長刻意在投票所外徘徊監看等問題。圖為民眾今日前往投票，示意圖。（記者廖耀東攝）

2025/07/26 10:09

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免今天（26日）投票，台中市議員江肇國一早發文指「台中選務一堆狀況」，他表示，一早投票就發生想投票的民眾查不到資料、票所選務作業混亂、里長刻意在投票所外徘徊監看等問題，為此他也呼籲民眾，今天民進黨所有的議員服務處都有開門，請大家不要動怒，也不要跟選務人員爭吵，盡量通知議員辦公室過去了解。

江肇國在臉書發文指：「果然台中選務一堆狀況！！！投票才一個小時，就發生民眾去投票資料卻查不到資料的情形，也有里長刻意在投票所外徘徊監看，還有票所選務作業混亂，一個小時投不到20位民眾⋯⋯。」

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江肇國表示，雖然早預期台中選務一定會有狀況，但實在無法預料會亂到什麼程度，請大家一起幫忙關心選務的狀況，下午也請支援監票。

江肇國也提到，台中市民進黨所有議員服務處「今天都有開門」，非罷免區議員也都進駐支援，請大家有任何的狀況，都就近打電話通知，「我們會趕到現場協助處理」。

江肇國也提醒民眾，「我已經投完票，大家也要把握時間～」。

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