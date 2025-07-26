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    首頁　>　政治

    陳佩琪投票心情沮喪 遺憾沒柯文哲陪伴

    陳佩琪今早前往金甌女中投票表示，以前都跟柯文哲一起來投票，今天是第一次單獨一個人來，心情蠻沮喪跟遺憾。（記者陳逸寬攝）

    陳佩琪今早前往金甌女中投票表示，以前都跟柯文哲一起來投票，今天是第一次單獨一個人來，心情蠻沮喪跟遺憾。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/26 10:01

    〔記者何玉華／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲因涉京華城案羈押中，妻子陳佩琪今（26）早前往金甌女中投票，她說，心情蠻沮喪跟遺憾，以前都跟柯文哲一起來投票，今天是第一次單獨一個人來。

    陳佩琪今早由民眾黨台北市議員張志豪、國民黨立委羅智強陪同到金甌女中投票，她提到心情覺得蠻沮喪跟遺憾的，以前來投票都有柯文哲陪伴，今年是第一次單獨一個人來；不過，還好有羅智强陪她過來。

    陳佩琪說，柯文哲之前常跟她講，他跟羅智強有共同的一個特質，在任何1個比較逆境的環境中，都都能夠勇敢的面對、都能夠生存的很好，兩個人特質很相同。所以雖然柯文哲沒有辦法陪她來投票，有羅智強來陪，也讓她覺得稍微寬慰。

    陳佩琪說，今天看起來天氣蠻不錯的，大家出來散散心走走，也行使我們的公民投票權，呼籲大家踴躍投票；投完票，她會利用假期做家務，不會有特別的活動，「我只是一個醫生，沒有從事政治活動的打算。」

    羅智強表示，平靜地等待今天的投票結果，柯文哲跟陳佩琪都是他的老朋友、大安區選民，因此來陪陳佩琪投票；這段時間風風雨雨、坦忐忑特，今天的天氣雨過天將晴，希望未來台灣也能走出仇恨跟對立，迎接天清、平和的日子。

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