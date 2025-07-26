花蓮葉霸投票 遭婦人攔阻叫罵逼到牆角

葉霸被婦人逼迫到牆角不讓投票，行為恐涉及妨害自由。（記者王峻祺攝）

2025/07/26 09:49

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮今天投票爆發首起衝突事件！「葉霸」葉春蓮今天早上9點到進豐投開票所投票，卻遭一名婦人攔阻叫罵，還試圖不讓葉春蓮投票，用身體將她逼到牆角，行為因已涉及妨害自由，警方趕緊將婦人拉開，葉春蓮坦言「心情大受影響！」但不會提告。

葉春蓮今早隻身一人前往投開票投票，有名婦人見葉春蓮走進廣場後，直接上前攔阻並咆哮，指控葉春蓮沒將他兒子教好，還說她打學生，場面相當火爆，葉春蓮原本理性看待，回應母親是教育的第一環，希望婦人好好說明，但婦人仍持續叫罵，還說吃了20多年藥，情緒大受影響。

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葉春蓮不理會往前走，但婦人卻緊跟在後，還直接用身體攔住葉春蓮，把葉春蓮逼到牆角不讓投票，警方趕到、眾人也大喊「這樣涉及妨害自由」，婦人才作罷，但仍不斷大聲控訴，要葉春蓮給她一個交代。

對於投票遭攔阻，葉春蓮坦承心情受到影響，但不會提告，希望婦人能好好再次說明，她願意聆聽溝通。所幸衝突當下警方將婦人和葉春蓮分開，避免爆發更進一步肢體衝突。

葉霸投票前被婦人攔阻叫罵。（記者王峻祺攝）

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