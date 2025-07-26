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    罕見！台中紅白帆布棚「怪奇」投票所 選民排隊撐傘「進棚投票」

    設於南屯區田心福德祠前面空地的「紅白帆布棚投票所」，一早就出現選民撐傘「進棚投票」的罕見畫面。（記者唐在馨攝）

    設於南屯區田心福德祠前面空地的「紅白帆布棚投票所」，一早就出現選民撐傘「進棚投票」的罕見畫面。（記者唐在馨攝）

    2025/07/26 09:42

    〔記者張瑞楨／台中報導〕今天是台灣史無前例的「大罷免」投票日，台中市雖然下著陣雨，但一早投票狀況頗為踴躍，部分投票所甚至出現排隊人潮，部分投票所設於公園、露天球場或人行道，或用紅白帆布棚搭建簡陋棚子，被網友戲稱為「怪奇」投票所，不過，雖然簡陋，但仍出現排隊情景，例如設於南屯區田心福德祠前的「紅白帆布棚投票所」，就出現選民撐傘排隊「進棚投票」的罕見畫面。

    部分投票所今天8時出現撐傘排隊投票的情景，例如設於北屯區北興里里民集會所的投票所，選民撐傘在雨中排隊等候投票，但等候時間並不久，平均每人約排隊約5分鐘。

    台中市部分投票所更換地點位置，甚至更換到葬儀社、空屋、民宅，或是在露天空地上，用帆布棚搭建的臨時簡陋棚子，網友稱為「怪奇」投票所，此事還引發台中市長盧秀燕與行政院長卓榮泰的隔空交火，不過，這些「怪奇」投票所雖簡陋，但仍出現投票人潮，例如設於南屯區田心福德祠前面空地的「紅白帆布棚投票所」，一大早就出現選民撐傘「進棚投票」的罕見畫面。

    台中市北屯區北興里里民集會所的投票所，上午8時許，即出現選民撐傘在雨中排隊等候投票的場景。（記者張瑞楨攝）

    台中市北屯區北興里里民集會所的投票所，上午8時許，即出現選民撐傘在雨中排隊等候投票的場景。（記者張瑞楨攝）

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