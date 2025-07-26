指蔣萬安談話被移花接木 李政軒批民進黨「有沒有肩膀」

蔣萬安今陪同王鴻薇投票。（記者方賓照攝）

2025/07/26 09:16

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府發言人李政軒今（26）早指出，民進黨立委沈伯洋、王定宇及台北市議員簡舒培等人昨（25）晚稱「蔣萬安說要讓罷團一整年努力前功盡棄」，與事實不符，原話是「讓民進黨的惡搞前功盡棄」，不該也不能把蔣萬安對民進黨的喊話移花接木到「罷團」身上，應即刻停止、更正並收回造謠的言論。

李政軒嚴正駁斥沈伯洋、王定宇及台北市議員簡舒培等人昨晚出席罷團選前之夜所稱「蔣萬安說要讓罷團一整年努力前功盡棄」；他強調， 蔣萬安原話是「讓民進黨的惡搞前功盡棄」，明明是對民進黨的批判、民進黨的立委與議員卻刻意把受到的批評轉嫁到別人身上，社會大眾也都在檢驗：民進黨到底有沒有肩膀？

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李政軒表示，沈伯洋、王定宇及簡舒培等人的指控與事實不符，他們不該也不能把蔣市長對民進黨的喊話移花接木到「罷團」身上。應即刻停止、更正並收回造謠的言論，不要讓外界有一種民進黨在系統性的在罷免投票前夕意圖用抹黑來操作罷免的感覺。

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