陳曉煒牧師愛台灣這片土地 也曾支持「長榮空服爭尊嚴」

陳曉煒。（記者周敏鴻攝）

2025/07/26 16:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免桃園市第1選區國民黨立委牛煦庭的領銜人陳曉煒，是蘆竹區南崁多加教會的主任牧師，為了愛台灣這片土地，他站出來高喊罷免藍委，卻也因此經歷了人生中的許多第一次，包括因為刊登罷免廣告而一大早見到警方來送通知單、行腳走遍桃1選區的每一片土地等。

陳曉煒2012年開拓多加教會，負責成人牧區、兒童劇團、社區大學連結等事務，他說，多加教會禮拜的場地，平日也作為多功能空間出租，直到罷免啟動，「為了台灣、為了下一代、為了不是輕易唾手可得的自由與民主」，而成為連署基地。

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其實陳曉煒在罷免活動中挺身而出，了解他的人毫不意外，因他深愛這片土地。2019年長榮航空空服員罷工事件中，多加教會是罷工空服員開會的場所並曾被視為「長榮職工的避難所」，當時陳曉煒還穿著教會背心幫忙直播「長榮空服爭尊嚴」遊行，因他認為空服員籌組工會過程處處受打壓，而台灣社會對職工抗爭多不友善，所以他「願意成為被壓迫者的祝福」。

投入罷免活動超過200天，陳曉煒讓許多民眾看到他的熱情而主動加入志工行列，但他更常說：「他只要出一張嘴，志工們卻要上街忍受疲憊與不友善的謾罵，更辛苦！」他為喚醒更多民眾加入公民運動，7月1日發起「罷免是愛，行腳桃園」，花2週時間走完桃1選區，每天或淋雨、或日曬，他不曾退縮，如今甚至能開玩笑自嘲：「感謝牛煦庭，讓我減重超過10公斤」。

陳曉煒（左2）。（記者周敏鴻攝）

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