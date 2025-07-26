中配喪失原籍證明包括中國護照 陸委會：沒要清查

陸委會昨強調，沒有要清查中配使用中國護照，不過，若依照中國法律規定，若無中國戶籍，也無法申請中國普通護照。（資料照）

2025/07/26 08:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕移民署4月要求約1.2萬名在台定居的中國籍人士補件「喪失原籍證明」，對於何謂「原籍」，陸委會5月做出函釋指「及於中國護照」，不過，陸委會昨解釋，「沒有要清查中配使用中國護照」，不過，依照中國法律規定，若無中國戶籍，也無法申請中國普通護照。

移民署今年4月清查獲准在台定居中配約14萬多人，部分當事人未繳回喪失原籍證明，要求約1.2萬人在3個月內補件，截至7月16日為止，已經繳付證明文件的有6569人，以具結替代、申請延期赴中與長期出境在外已列冊管理的共有4287人，比例已經高達專案處理人數的89.4%。

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陸委會5月5日對「兩岸人民關係條例」第17條第5項第3款之「原籍」及於大陸地區護照函釋，係指「不能保有大陸地區人民身分，即同法第9條之1例示包含在大陸地區設有戶籍、領用大陸地區護照等足以表彰具大陸地區人民身分之證明，避免實務上存在大陸地區人民於放棄（註銷）大陸地區戶籍後，仍申領持用大陸地區護照，因而造成兩岸身分認定混亂」。

移民署也表示，為落實賴總統3月13日「國安高層會議會後記者會」宣示之「5大國安統戰威脅及17項因應策略」中，中國人士申請來台定居，應確實依法放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分。

陸委會昨天進一步解釋，政府今年推動的喪失原籍補繳專案，是針對尚未依法繳附喪失中國戶籍證明的原籍中國人士補繳，並無「清查陸配使用中共護照」；又依中國「護照法」及「普通護照和出入境通行證簽發管理辦法」規定，中國人民申請中共普通護照，原則須提交其中國身份證、戶口簿，也就是說，依中共自己的規定，若無中國戶籍，也無法申請中共普通護照。

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