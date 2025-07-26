世大運台灣記者「獅吼」鬧場中國人！謝志偉批：國會有人為虎作倀

台灣跆拳道男團在2025年德國萊茵魯爾世大運拿下銀牌，賽後卻有兩名中國代表團人員，用暴力方式企圖搶奪我國選手賀電，讓現場陷入一片混亂。（代表團提供）

2025/07/26 08:44

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣跆拳道男團在2025年德國萊茵魯爾世大運拿下銀牌，賽後卻有兩名中國代表團人員，用暴力方式企圖搶奪我國選手賀電，讓現場陷入一片混亂。我國駐德代表謝志偉除了盛讚當時協助攔下鬧事人員的電視台記者，直呼根本是「獅子吼」，他也批評中國「吃人夠夠」，並質疑「那些到中國舔共兼踐踏『中華民國+台灣』的老K們，在我們的國會裡，不也是像那兩個中國人『為虎作倀』」。

謝志偉在臉書發文指出，這次在中國隊意圖搶奪我賀電的「戰役」裏，隨團採訪的民視記者莊順發之表現，令人驚艶，封之「台灣勇戰士」，絕對合宜。謝志偉形容，「他那豪氣逼人、震懾對方彷如獅子吼般的連續斥喝聲『你幹什麼！！！』響徹現場，不僅是『順發』，簡直是『連發』地有效壓制了強行入侵台灣團企圖搶奪賀電的一男一女中國人」。

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「那這兩個中國人為什麼要搶我們的賀電？」謝志偉表示，因為賀電裏的日期寫的是「中華民國」一一四年，而非「中華台北」一一四年！在民視於現場拍下來的新聞短片裏，就錄下那個女子口口聲聲在追問：「是『中華台北』嗎？是『中華台北』嗎？」

謝志偉批評，逼我們的運動選手、隨團行政人員身上只能用接近羞怒的「Chinese Taipei」，且沒國旗，只有會旗，這些已經夠令人憤慨了，現在竟然還侵門踏戶地到要管我們內部的事了！

謝志偉也舉例，我放在口袋裏的外交護照封面上有「TAIWAN」，而非「Chibese Taipei 」，難道還要拿出來給他們檢查嗎？台灣隊成員的口袋、皮夾裏不能放「台幣」或任何有「台灣」或「中華民國」字樣的證件，例如身分證？

謝志偉也直言「吃人夠夠！我只能這麼形容」。他也提到，「我接著想，台灣那些到中國舔共兼踐踏『中華民國+台灣』的老K們，在我們的國會裡，不也是像那兩個要搶奪我們賀電而如此囂張地踐踏著我們的國家的中國人？」

謝志偉說明，「獅子吼」是佛教用語，是將佛陀說法比喻成獅子之吼叫，威嚴無比，足以震懾所有邪魔外道。他也質疑「中國敢對台灣如此侵門踏戶，不也是因為台灣國會裡有這麼多他們的為虎作倀者？！」

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