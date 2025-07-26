蘇巧慧妹妹返國投票 野生蘇貞昌巧遇「接機超人」

前行政院長蘇貞昌今晨發文分享，表示到機場接送返國投票的女兒，沒想到遇到傳說中的「接機超人」。（圖擷自threads）

2025/07/26 08:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免今（26日）投票，罷團志工為此組成「接機團」，在機場的入境大廳迎接回台投票的國人，引發網路熱議，大讚他們是「接機超人」。前行政院長蘇貞昌今晨也發文分享，表示到機場接送返國投票的女兒，沒想到遇到傳說中的「接機超人」。

台灣今天將迎來史無前例的「大罷免」，不少旅外國人近日紛紛搭機趕回台灣，準備投下神聖的一票。罷團志工於24日起24小時輪班制，組成「接機團」在機場的入境大廳門前，迎接回台投票的國人，引發網路討論。

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蘇貞昌今晨6點多也發文分享，表示稍早到機場接送返國投票的女兒，沒想到遇到傳說中的「接機超人」們。他也PO出與現場志工的合照，許多網友也紛紛留言表示「居然真的是野生蘇院長，感謝女兒回來投票」、「這是最高規格的接機超人了吧！衝衝衝院長！」、「坐在最早班往台北的巴士上感動哭」、「接機超人意外接到電火球院長」。立委蔡易餘也留言表示「好感動的畫面，是守護了台灣豬肉的老超人！」還有網友說「原來院長還有另外一個女兒」、「傳聞蘇巧慧有妹妹，居然是真的！」

前行政院長蘇貞昌今晨發文分享，表示到機場接送返國投票的女兒，沒想到遇到傳說中的「接機超人」。（圖擷自threads）

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