政院公告 8/1起軍營外攝錄影危害安全最高罰15萬

國防部強調，軍事迷拍攝戰機起降之行為，如未危害軍事機敏安全，非「軍事營區安全維護條例」禁止範圍。 （資料照）

2025/07/26 06:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院2023年12月三讀通過「軍事營區安全維護條例」，行政院昨（25）日正式公告，自今年8月1日施行，未經軍事機關許可，於軍事營區內從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，處3年以下有期徒刑；營區外從事上述行為，足生損害於軍事營區安全，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

國防部已多次表示，軍事迷拍攝戰機起降、國軍部隊在公開場域運輸，如未危害軍事機敏安全，非該條例禁止範圍，所以不會處罰。

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該條例亦規定，以竊取、毀壞或其他非法方式，危害重要軍事設施功能正常運作者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。意圖危害國家或軍事安全，而犯前項之罪者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。釀成災害者，加重其刑至2分之1；因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

所謂「重要軍事設施」有7大類，分別為軍用飛機場、戰備跑道、飛彈基地、永久性國防工事（包括防空砲兵陣地、指揮所），與具爆炸危險性之軍事工廠、倉庫及油泵站（涵蓋彈庫、油庫、兵工廠），以及軍用固定性重要通信電子設施（包括戰管雷達陣地、觀通雷達陣地、測向台天線、衛星及微波通信放射基地台）、軍艦。

此外，未經許可進入軍事營區者，予以警告或處4萬元以上、20萬以下罰鍰。經告誡仍不離開者，得按次處罰；未經軍事機關許可，攜帶錄影、攝影器材、觀測器、槍砲、彈藥、刀械或其他妨害軍營安全的物品進入軍事營區，經勸告交付保管而拒不聽從者，廢止其進入許可，並得處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

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