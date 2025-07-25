超催淚! 罷前晚會台中罷團感性喊話：不要變成中國人

中部八個罷團在台中舉辦「為民主守夜罷前晚會」，民進黨黨公職人員上台致意。（記者廖耀東攝）

2025/07/25 23:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免明天投票，台中罷團攜南投罷團今晚推出「為民主守夜．罷前晚會」，台中四、五、六選區3罷團感性喊話，明天726是非常重要的日子，台中人會跟台灣站在一起，寫下最驕傲的歷史，用選票告訴全世界，「台灣人不要變成中國人」。

晚會吸逾兩萬人，中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「敲羅行動」齊上台向民眾致謝，感謝民眾讓不可能變可能，罷免案在不被看好情況下成案，明天即將投票，籲民眾最後一哩路勇往直前。

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中四發言人杜承哲說，台灣正在對抗全世界最大的流氓（中國），但台灣也有全世界最勇敢的人站在一起同行，罷團昨天前進深藍的眷村掃街，遇到15名長輩，15人竟全對罷團比讚肯定，沒有倒讚，這次罷免行動不只正藍軍、眷村民眾站出來，許多企業家挺身而出，「台中起風了」，有信心大罷免大成功。

中五發言人台灣衣美局說，他相信台中人會寫下歷史新頁，用選票告訴全世界「台灣人不要變成中國人」，更喊話用選票告訴親中舔共的藍白立委，他們不愛台灣、我們愛，他們不要台灣、我們要，拜託大家明天出門投票守護小小多山的國家，給後代更好的台灣，若大家覺得事不關己，未來恐身不由己，明天726是非常重要的日子，台中人會跟台灣站在一起，寫下最驕傲的歷史，用選票告訴全世界，「台灣人不要變成中國人」。

中六領銜人呱呱則表示，民主不是完美的，它會出錯、會混亂、會讓人失望，正因為它不完美，才讓我們有機會修正錯誤、抵抗威權、反對腐敗，自由的土地，有你我守著，就不會孤獨。

台中罷前晚會吸逾兩萬人力挺。（記者蘇孟娟攝）

中部八個罷團在台中舉辦「為民主守夜罷前晚會」，導演王小棣致詞。（記者廖耀東攝）

閩南狼呼籲民眾要投同意票。（記者廖耀東攝）

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