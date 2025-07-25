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    館長與「吃屎哥」反串裝青鳥鬧場被抓包 凱道晚會變翻車現場

    「館長」陳之漢撿起冥紙酸說，我們要護著青鳥，「千萬不要讓青鳥受傷」。（記者方賓照攝）

    「館長」陳之漢撿起冥紙酸說，我們要護著青鳥，「千萬不要讓青鳥受傷」。（記者方賓照攝）

    2025/07/25 23:55

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今（25）晚在凱達格蘭大道舉辦選前之夜，網紅「館長」陳之漢上台宣講時，突然有人闖入撒冥紙鬧場，高喊「國民黨賣台」，館長則酸說，「千萬不要讓青鳥受傷」。不過，鬧場者身分被起底，是喊挺藍委牛煦庭的網紅「吃屎哥」游兆霖，也曾和「館長」決鬥，卻被抓包竟是與「館長」反串演戲。

    藝評人、大學講師洪威喆在臉書發文說：「館長與吃屎哥反串演戲假裝青鳥鬧場被抓包。館長在反罷的台上講話，突然有人撒冥紙，館長伸手制止說：『千萬不要讓他受傷，我們要護著青鳥，青鳥是特殊……瀕臨絕種的動物。』該名男子被抓後，高喊：『國民黨賣台！』」

    洪威喆接著指出：「不過這齣戲只演半套，沒想到媒體鏡頭往前一帶，發現竟然是吃屎哥，之前才拍過影片，2019年跑去單挑館長，被踢倒在地，看來也是兩人合演的一場戲。我等理觀點出來幫他洗地，吃屎哥是被民進黨腦控了。」

    網友紛紛留言，「此事若為真，自導自演太惡劣了……」、「連個臨演都不願意找，把現場的支持者當瞎眼白痴了嗎？」洪威喆回覆，「他要的是舞台效果，後面的人根本也不知道前面的是吃屎哥，搞不好前面的人也認不出來。」

    「吃屎哥」游兆霖曾拍影片挺前台北市長柯文哲，也曾喊挺國民黨立委牛煦庭，卻又改口挺罷免；「吃屎哥」2019年與館長約在林口健身館單挑決鬥，館長當時下狠手將他打倒在，「吃屎哥」痛苦求饒。

    「吃屎哥」今晚火速在臉書PO現場Reels影片寫道，「我剛剛被國民黨的圍毆甚至握住嘴，控制言論自由！今天處理我藝人吃屎哥！但後面有千千萬萬的我！7/26挺罷免！吃屎哥幹大事絕無冷場！」

    網紅「吃屎哥」游兆霖闖入國民黨選前之夜活動撒冥紙，被壓制在地。（記者方賓照攝）

    網紅「吃屎哥」游兆霖闖入國民黨選前之夜活動撒冥紙，被壓制在地。（記者方賓照攝）

    網紅「吃屎哥」游兆霖。（記者方賓照攝）

    網紅「吃屎哥」游兆霖。（記者方賓照攝）

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