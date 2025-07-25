自爆收刑事被告傳票下週二出庭 黃國昌：我怕走進去、出不來

民眾黨主席黃國昌今晚出席藍營凱道反罷免造勢。（記者方賓照攝）

2025/07/25 23:20

〔記者劉宛琳／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今天在自己的Youtube直播節目「中午不餓bar」爆料自己收到傳票，下星期二要去出庭。他說，是刑事被告，要去台北地檢署報到，還要來賓國民黨立委羅智強幫他祈禱，「我不太確定我走進去，是不是能順利走出來」。

羅智強今天上黃國昌直播節目，兩人暢談從政歷程，黃國昌問囉，2013年羅離開總統府時，沒人幫他安排工作嗎？羅說，有，時任行政院長江宜樺幫他安排，但他不要，因為當時是因關說關說司法風暴離開，怕害到江宜樺，「我進去你會倒楣」，後來靠自己寫稿吃了5年，那段日子辛苦歸辛苦，但也蠻自由的。

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黃國昌表示，羅智強被罷免的理由除了計步器、理光頭，還有一個理由跟他有關係。羅智強說，政見發表會上罷免方說：「因為你跟黃國昌站在一起」，所以要罷免他，然後整段開始都在罵黃國昌。

羅智強表示，這次的大惡罷從任何角度來講，完全沒有正當性，但這種情況下賴清德還能實踐他的政治謀算，還能夠得逞的話，未來是非常恐怖的。大家在講戒嚴，但他認為，當司法變成血滴子的時候，比戒嚴還恐怖。前總統蔡英文執政時私法讓他瞧不起，因為司法變成權貴、執政者的盾牌，但賴清德可不是當盾牌而已，而是當武器、當劍去刺政敵的心臟。

羅智強說，所以當大法官一方面變成執政者的盾牌，保護所有的貪腐不法，一方面變成一把劍，來去刺前民眾黨主席柯文哲、去刺在野黨的人時，大惡罷還能成功民進黨都敢這樣做了，大惡罷要是成功，你沒有辦法想像會到什麼程度。

接著黃國昌就說，他收到傳票，下星期要出庭。他表示，是刑事被告，要去台北地檢署報到，要羅智強幫他祈禱，因為不知道自己可不可以順利走出來。黃國昌也提到，因為柯文哲不能出來投票，「但阿北不能投，大家出來幫阿北投」，這就是民眾黨現在的標語。

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