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    寒冬飄雨到熾熱豔陽新 竹雙罷志工林士凱宣揚大罷免

    新竹雙罷志工林士凱從青鳥到新竹台派，站上街頭溫暖宣揚罷免理念，對能參與大罷免這場公民運動，深感榮幸，也認為很值得。（記者洪美秀攝）

    新竹雙罷志工林士凱從青鳥到新竹台派，站上街頭溫暖宣揚罷免理念，對能參與大罷免這場公民運動，深感榮幸，也認為很值得。（記者洪美秀攝）

    2025/07/26 16:43

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市是全台大罷免中唯一罷免市長與國民黨立委的縣市，更是最早有公民團體成立罷免粉專，去年5月青鳥運動後，就參與和支持罷團的志工林士凱，去年5月在火車站前廣場舉辦新竹青鳥開講活動，並舉辦新竹台派大辦桌，從一階到二階連署，即使遇反罷者咆哮及指罵，林士凱總是語氣溫和理性說明。

    他說，這場史無前例的大罷免公民運動，能參與及為其奉獻，何其有幸。

    為何站出來挺罷免？林士凱說，他在新竹出生長大，因曾在市府服務，參與新竹市轉變及建設大爆發的時期，過去曾擁有的城市光榮感，如今卻看到城市失序變調，讓他無法視而不見及沉默。

    去年5月24日，立法院外10萬人高喊：「沒有討論，不是民主！」的青鳥行動遍地開花，但新竹的冷漠讓他焦慮。那一刻，他決定站出來，在社群號召舉辦公民開講，短短3天，工程師、學生、教授紛紛響應。5月28日那晚，新竹車站前湧入超過2千人，沒有政黨動員，只有理性討論與真誠表達。也因青鳥行動點燃新竹的民主火苗，新竹台派群組迅速集結，素昧平生的新竹公民，因相同信念，互相交流討論並走向罷免行動。

    從一階連署到籌辦「台派大辦桌」、設計反貪看板，「公民先行」的價值凝聚罷團力量，當全國大罷免風起雲湧進入二階，新竹地區四大公民團體也合體辦活動，他更走入街頭，宣講罷免理念號召連署，從寒冬飄雨到熾熱豔陽，與罷團拿著麥克風在各大街頭路口宣講號召連署，不厭倦地向公民說明罷免理由。三階投票前的宣講期，他與市議員劉康彥合辦「罷免客廳會」，更記錄9位竹科媽媽參與罷團當志工的故事，如今走完罷免投票這段路，他可以堅定大聲說因為愛新竹，所有辛苦都值得。

    新竹雙罷志工林士凱從青鳥到新竹台派，站上街頭溫暖宣揚罷免理念，對能參與大罷免這場公民運動，深感榮幸，也認為很值得。（記者洪美秀攝）

    新竹雙罷志工林士凱從青鳥到新竹台派，站上街頭溫暖宣揚罷免理念，對能參與大罷免這場公民運動，深感榮幸，也認為很值得。（記者洪美秀攝）

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