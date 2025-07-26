從見證到參與 雙和罷團志工有心首次罷免之旅

「雙和罷團」志工有心不是搖旗吶喊的人，卻是成為團隊背後最堅強的後盾。（記者陳奕劭攝）

2025/07/26 16:38

〔記者陳奕劭／新北報導〕他曾是10年經歷的資深記者、在NGO推動民主人權，也是立委吳沛憶的英文家教，過去見證了野草莓、太陽花，如今的他不是搖旗吶喊的人，而是團隊背後最堅強的後盾，他是「雙和罷團」志工有心。

有心是「民主第一代」，1994年台北市長選舉啟迪了有心的政治意識，就讀國中的他常與同學相約放學後參加政見發表會與選舉造勢活動，大學就讀政治相關科系，畢業後在媒體工作，十年期間跑過政治、社運新聞，後來轉入NGO推動民主人權。

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談到首次參與罷免，有心分享，過去曾參加野草莓與太陽花運動，但僅止於旁觀者的角色，直到他響應大罷免遞交連署書，順口問「有沒有缺志工？」，意外解鎖「從旁觀者到參與者」的生活經歷。

穿上志工背心，有心坦言，「相當累」，清晨要送車與掃市場、中午跑社區共餐、晚上要舉牌站路口，回家時早已筋疲力盡。他強調，「自己代表所有人」，在街上要非常重視形象管理，他也更全面了解議題與法律常識，偶爾參與內部的開會，對於社會運動的實際運作有更深刻的了解。

回憶首次站上街頭，有心笑稱，他常遭遇肢體攻擊、破口大罵、搶奪麥克風等衝突，但他過去曾是Taipei Times記者，採訪活動時常與民眾、警方起衝突，甚至曾在「324行政院驅離事件」中被水柱攻擊 ，相較於一些新手志工，他的實戰經歷豐富，現在遇到謾罵時，他會笑回「謝謝你的支持」。

有心分享，不久前他們在街上推動二階連署，常被冷眼對待，有一天在路口舉牌時，遭遇一名男子辱罵志工並試圖搶走麥克風，正當他們早已習慣同時，有見義勇為的民眾特別追上去斥責那名嗆聲的人，也有其他民眾買飲料加油打氣。這些默默的溫暖與支持，正是他們走到現在的最大動力。

穿上志工背心，有心強調，「自己代表所有人」，在街上要非常重視形象管理。（記者陳奕劭攝）

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