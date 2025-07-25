花蓮國民黨反罷遊行包包頭女嗆「葉霸老師」畫面曝 狂搖傅崐萁扇子

葉霸老師（右）站路邊等待對方經過，卻反被對方志工嗆。（民眾提供）

2025/07/25 23:09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市區今晚罷前之夜大遊行，罷免、反罷免方路線都經過金三角，主隊伍有錯開未釀大衝突，但葉霸老師停下來等國民黨隊伍經過時，遭一名女子嗆「反對大惡罷」，還逼近前方，志工則大喊「不要欺負葉霸老師」！

從民眾拍下的影片可看到，葉霸老師看到國民黨遊行隊伍，停在花蓮市中華路、公園路邊，手上拿著「同意罷免」旗幟站在路邊，有時鞠躬有時揮手，也喊「罷免傅崐萁」，卻有個梳包包頭的女子走到葉霸老師前面，拿出手上的傅崐萁扇子，刻意在葉霸面前搖晃，一邊喊「不同意罷免」，後來扇子不小心掉了，她才悻悻離開；與葉霸同行的罷免志工難過大喊，「葉老師加油、不要欺負葉霸老師」。

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拍下影片的民眾說，當時現場狀況非常混亂，花蓮警方發現有衝突狀況，擔心葉霸老師又被嗆，出動多名警力協助疏導，將葉霸與國民黨遊行隊伍隔開。

影片被貼上網路，貼文網友氣憤說「幫擴散，國民黨的隊伍欺負葉老師」，引發網友超過5000讚，網友說「看到葉霸老師被欺負，更要堅定投同意罷免」、「反對罷免方都是這種水準嗎」？

葉霸老師（右）站路邊等待對方經過，但國民黨對志工看到葉霸反而嗆得更大聲。（民眾提供）

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