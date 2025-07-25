沈伯洋台中守喪現身罷免晚會 曝母親LINE最後留言：告傅崐萁告得好

沈伯揚喊話喊話在半夜十二點之前能多多拉票，戰中台灣，下架賣台親共、毀裝台灣民主的立委，也讓解放軍的女兒盧秀燕讓他們回家。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/25 22:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免明天投票，選前之夜，中部8個罷團今晚在台中舉行「為民主守夜 罷前晚會」，在台中守母喪的民進黨立委沈伯洋壓軸登場，他說，前幾週媽媽說想去水安宮的罷團晚會，寫著「信賴」的衣服也洗好了，後來人不舒服沒參加，人也走了；媽媽留給他最後一個LINE留言是問他，「現在的花蓮狀況如何」、「告傅崐萁告得好」，現在他代替媽媽來參這場台中的罷免造勢晚會，要守護靈民主。

沈伯洋說，媽媽曾在台中做保險、房仲、在大坑賣桑椹汁、做過旅館清潔，「媽媽那麼關心台灣！」告訴他前人如何守護這士地，自由不是天上掉下來，是一代代守護下來，而守護民主是多麼的重要。

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但現在台灣處在危機之中，沈伯洋說，面對罷免這一戰，是台灣的生死之役、終局之戰，需要全體台灣人來守護，在半夜12點之前能多多拉票，戰中台灣，下架賣台親共、毀裝台灣民主的立委，也讓解放軍的女兒盧秀燕讓他們回家。

沈伯洋也說，蔣萬安在選前之夜說要讓罷團這一年前功盡棄，但告訴他大家不同意，要一起讓這一年的努力付之實現，「不要被瞧不起！」台灣300年沒有認輸，當訴他們自由民主可以被守護。

沈伯洋說，這群親共賣台的藍委，不用扣他紅，他們自己戴在頭上，中配六改四、離島建設條例、國家安全戰略法等親共法條，只要這罷免失敗，他們一定會在3、4個月全部通過。

沈伯洋說，中共已經向外宣稱，一旦與台灣戰爭是內戰，已成功說服國際70個國家，外交部要去宣傳反制，卻被立院凍刪宣傳預算，這是被罷藍委與中共的「陽謀」，館長嗆聲要把台灣人變中國人，台灣處於危機，台灣人已面臨生死之戰，決戰中台灣，下架賣台親共、毀裝台灣民主的立委，也讓解放軍的女兒盧秀燕讓他們回家。

沈伯洋現身台中罷前晚會，敘述媽媽留給他最後一個LINE留言是問他「現在的花蓮狀況如何」、以及「告傅崐萁告得好」。（記者蔡淑媛攝）

大罷免明天投票，選前之夜，中部8個罷團今晚在台中舉行「為民主守夜 罷前晚會」，民眾響應熱烈，直到晚會結束，仍捨不得離開。（記者蔡淑媛攝）

中部8個罷團今晚在台中舉行「為民主守夜 罷前晚會」，民眾響應熱烈，晚會結束仍不得離開，一起合唱歌曲。（記者蔡淑媛攝）

台中舉行「為民主守夜 罷前晚會」，民眾參與熱烈。（記者蔡淑媛攝）

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