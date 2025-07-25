為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美國歸化傳教士比國民黨更愛台！牧師黃春生：拉票守護台灣是生命的責任

    台灣基督長老教會濟南教會主任牧師黃春生呼籲，用最後的時間踴躍向親友拉票，讓大罷免開花結果。（資料照）

    台灣基督長老教會濟南教會主任牧師黃春生呼籲，用最後的時間踴躍向親友拉票，讓大罷免開花結果。（資料照）

    2025/07/25 22:41

    〔記者方瑋立／台北報導〕「一個疼惜台灣的外國人，變成台灣人之後，他知道守護台灣就是他生命中的責任」，台灣基督長老教會濟南教會主任牧師黃春生今（25）日於「為民主守夜」晚會上，以美國歸化牧師馬約翰踴躍向朋友拉票、投票守護台灣為例呼籲群眾，用最後的時間踴躍向親友拉票，讓大罷免開花結果，讓太平洋的曙光照耀這塊深愛的土地。

    黃春生說，長老教會在過去戒嚴時期，在即將發表聲明主張建立新而獨立的國家前，當時的牧師們都備好遺囑，「因為當時主張獨立，是需要付出性命代價的」。如今民主化之後，接棒的是一波波的公民運動，他呼籲大家站出來投票，「讓明天太陽從太平洋升起之時，曙光能照耀台灣」。

    黃春生提到，距離去年5月21日青鳥行動發起已超過400天。他回憶，當天也是下大雨，濟南教會打開大門提供支援，不到2小時就有超過500位外送員送來水、食物、雨衣甚至女性用品，「我們看到台灣人對自己土地的疼愛，不希望台灣受到外來政權的侵略」。

    除表達對罷免志工的敬意，黃春生也感慨台灣的處境與外部壓力。他指出，長老教會走過160年的歷史，早在黨外時期就與人民並肩站上第一線，如今看到各地罷團在角落努力守護台灣，令人動容。

    他特別分享來自美國的宣教師馬約翰牧師的故事，這位牧師在台灣生活30多年，近日才剛拿到身分證，雖然還無法投票，卻主動投入罷免運動。

    黃轉述，馬約翰雖不能投票，但卻打電話給所有的朋友、學生，叫大家一定要出來投票。「他在台灣生活30年，對台灣的疼惜，還贏過中國國民黨。」

    黃春生強調，認同台灣不只是口號，而是把生命投入其中。馬約翰盡其所能令他非常感動，也回去開始以此向朋友拉票。他呼籲群眾把握最後時間，回家後再用幾個小時去拉票，用行動讓罷免案開花結果，「在台灣人的努力之下，讓明天太平洋的曙光，照耀這塊我們深愛的土地」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播