美國歸化傳教士比國民黨更愛台！牧師黃春生：拉票守護台灣是生命的責任

台灣基督長老教會濟南教會主任牧師黃春生呼籲，用最後的時間踴躍向親友拉票，讓大罷免開花結果。（資料照）

2025/07/25 22:41

〔記者方瑋立／台北報導〕「一個疼惜台灣的外國人，變成台灣人之後，他知道守護台灣就是他生命中的責任」，台灣基督長老教會濟南教會主任牧師黃春生今（25）日於「為民主守夜」晚會上，以美國歸化牧師馬約翰踴躍向朋友拉票、投票守護台灣為例呼籲群眾，用最後的時間踴躍向親友拉票，讓大罷免開花結果，讓太平洋的曙光照耀這塊深愛的土地。

黃春生說，長老教會在過去戒嚴時期，在即將發表聲明主張建立新而獨立的國家前，當時的牧師們都備好遺囑，「因為當時主張獨立，是需要付出性命代價的」。如今民主化之後，接棒的是一波波的公民運動，他呼籲大家站出來投票，「讓明天太陽從太平洋升起之時，曙光能照耀台灣」。

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黃春生提到，距離去年5月21日青鳥行動發起已超過400天。他回憶，當天也是下大雨，濟南教會打開大門提供支援，不到2小時就有超過500位外送員送來水、食物、雨衣甚至女性用品，「我們看到台灣人對自己土地的疼愛，不希望台灣受到外來政權的侵略」。

除表達對罷免志工的敬意，黃春生也感慨台灣的處境與外部壓力。他指出，長老教會走過160年的歷史，早在黨外時期就與人民並肩站上第一線，如今看到各地罷團在角落努力守護台灣，令人動容。

他特別分享來自美國的宣教師馬約翰牧師的故事，這位牧師在台灣生活30多年，近日才剛拿到身分證，雖然還無法投票，卻主動投入罷免運動。

黃轉述，馬約翰雖不能投票，但卻打電話給所有的朋友、學生，叫大家一定要出來投票。「他在台灣生活30年，對台灣的疼惜，還贏過中國國民黨。」

黃春生強調，認同台灣不只是口號，而是把生命投入其中。馬約翰盡其所能令他非常感動，也回去開始以此向朋友拉票。他呼籲群眾把握最後時間，回家後再用幾個小時去拉票，用行動讓罷免案開花結果，「在台灣人的努力之下，讓明天太平洋的曙光，照耀這塊我們深愛的土地」。

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