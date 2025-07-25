忍23年夠了！終結傅氏王朝最後一役 張峻：明天一定要站出來

花蓮縣議長張峻（左）和和碩董事長童子賢合影。（資料照）

2025/07/25 22:16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕726罷免投票倒數，花蓮罷團竭盡全力掃街要罷掉「恐龍立委傅崐萁」，罷傅大將、花蓮縣議會議長張峻也在臉書細數傅崐萁過往「政策跳票」等6大催眠曲，猶如敲響警鐘，強調花蓮人忍了23年夠了，終結傅氏王朝明天將是最後一役，一定要站出來！

張峻表示，傅崐萁靠一張嘴行銷自己，實際上做的全是分化、鬥爭、鬧劇，對內打壓同志，對外破壞信任，這樣的政客，還要再忍嗎？為了下一代，為了乾淨的政治，明天一定要站出來！投下同意罷免票，終結傅崐萁，重啟花蓮新未來，罷免一個踐踏民主、打壓同志、欺騙選民23年的惡劣政客。

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張峻在臉書細數傅崐萁6大催眠曲，包括跳票的南北高空纜車計畫、太魯閣國際觀光劇場，以及空歡喜一場的打通國道六號，並酸傅崐萁動不動就講五星級、六星級，是要大搞開發地產嗎？還件件主導插手政治、權位及利益的分配，出獄後不僅沒有反省和懺悔，反而指示黨部幫他搶不分區立委、拱他當立法院長，「嘴上說想回家洗衣拖地，背地裡卻機關算盡。」

張峻說，花蓮從來就不缺夢想，更不缺只會畫大餅的人，這些政治口號年年講、屆屆講，從變成生活圈、觀光大城到交通樞紐，結果花蓮人過的生活，還是在「山的那一邊」，我們不想再聽傅崐萁的催眠曲，要的是年輕人可以留在花蓮，有一口飯吃，罷掉傅崐萁，花蓮才能重新啟動、革新再造。

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