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    桃五「罷呂清玲」手燈綿延 公民嗨唱《台灣尚勇》罷免挺台灣

    「罷呂清玲」團隊今晚在中豐路山頂段辦手燈街活動，眾人綿延逾卅公尺。（記者黃政嘉攝）

    「罷呂清玲」團隊今晚在中豐路山頂段辦手燈街活動，眾人綿延逾卅公尺。（記者黃政嘉攝）

    2025/07/25 22:04

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃五「罷呂清玲」團隊今晚6點起在平鎮區坤慶路與莊隆間的中豐路山頂段路邊舉辦「選前夜手燈街」活動，40餘位民眾、志工舉起追星手燈，眾人站一排綿延逾30公尺，最後關頭除了宣講，也嗨唱《台灣尚勇》、《島嶼天光》，挺台灣、挺民主，下架藍委、下架呂玉玲的歌聲、響徹整條中豐路的夜晚，準備迎接明天首波大罷免開票。

    議員王珮毓、劉仁照、張肇良、楊家俍今晚也到場響應，眾人站一排綿延逾卅公尺，有歌迷舉起周杰倫、韓團BTS、MAMAMOO、2NE1，也有棒球迷舉起統一獅英文隊名及12強棒球賽、大罷免大成功等手燈，嗨唱《台灣尚勇》，並加入罷免呂玉玲、726投同意等口號搖擺哼唱，7歲小妹妹也穿雨衣淋著雨舉起「大罷免大成功」旗幟，相互輝映民主之夜。

    「黃國昌、臭俗辣」、「傅崐萁、歹物仔」晚上8點加入的民眾愈來愈多，現場也有人扛著726同意罷免大燈箱，一起唱著《島嶼天光》，高喊大罷免大成功，不時有開車民眾搖窗呼喊加油，或按喇叭、放慢車速比讚回應，彼此鼓舞，迎接明天開票。

    志工張先生宣講說到，這次罷免結果，不但決定台灣未來，也是向中國共產黨和國際社會的表態，「請投同意罷免，下架不適任藍委。」

    眾人嗨唱《台灣尚勇》挺台灣，下架藍委。（記者黃政嘉攝）

    眾人嗨唱《台灣尚勇》挺台灣，下架藍委。（記者黃政嘉攝）

    「罷呂清玲」志工舉起飛鳥、鯨魚尾鰭圖案等台灣元素手燈。（記者黃政嘉攝）

    「罷呂清玲」志工舉起飛鳥、鯨魚尾鰭圖案等台灣元素手燈。（記者黃政嘉攝）

    桃市議員王珮毓、劉仁照等人到場響應，力挺罷免。（記者黃政嘉攝）

    桃市議員王珮毓、劉仁照等人到場響應，力挺罷免。（記者黃政嘉攝）

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