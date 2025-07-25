王小棣台中挺罷免 喊726、823戰役打到現在「讓我們的民主贏」

中部八個罷團在台中東區舉辦「為民主守夜罷前晚會」，導演王小棣致詞。（記者廖耀東攝）

2025/07/25 22:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕資深導演王小棣今夜現身聲援台中罷免行動，於「為民主守夜罷前晚會」喊話。四年級的他，沒想過還會有打仗的一天，大二膽戰役是在1950年7月26日，「這個仗竟到今年的7月26日還在打」，然後還有823戰役，第二次投罷免案也在8月23日，「數字怎會這麼巧合」，「這個仗從那時一直打到現在」，他喊話民眾明天726投罷免票，「讓我們的民主贏好嗎？」。

罷免選前之夜，台中與南投共8個罷免的公民團體，在台中市東區的「為民主守夜罷前晚會」中，王小棣說，台灣一步步從物資貧困、外省本省人從語言不通相處，一步一步走來到今天，大家都很珍惜，罷免是愛，他想問，覺得罷免很緊張的人，究竟愛什麼？如果做不對了，是不是可以思考一下對未來的期許是什麼？

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王小棣說，他看到一張有政黨主席跟黑道坐在一起的照片，他真的沒有辦法接受，希望對罷免帶著仇視的民眾問自己，為何有這麼多人站出來，站出來的人都不是政治人物，「但政治跟我們息息相關」，他認為社會愈來包容、和諧與美麗，大家都珍惜這個地方，「所以大家站出來，包括今天來這裡，或昨天站在凱道雨裡的民眾」。

王小棣說，他小時候到處有防空洞，自己是四年級的人，沒想過有一天還會打仗。大二膽戰役開打的那天，是1950年7月26日，「這個仗到今天726還在打」，然後還有八二三戰役，第二次罷免投票是在8月23日，「這個數字怎麼會這麼巧合？」。

王小棣說，但為什麼當我們一步步進步時，有人一定要來對我們使用武力，讓我們的年輕人要拿槍去準備操練，「誰有資格殺人」，「（中共）為何要打我們？」。

他說，無論本省與外省的長輩已吃很多苦了，現在應該是說我們的故事的時候，讓世界民主陣營，因有中華民國在台灣感到驕傲。

王小棣對在場逾2萬人喊話，明天726不要忘了「這個仗從那時一直打到現在，讓我們的民主贏好嗎」，他更帶著全場連喊3次「我們是民主國家」，讓大家情緒高亢。

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