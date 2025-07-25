雙和「罷前之夜音樂晚會」 齊呼反共救台灣

晚上活動高潮之一，現場群眾迎接在中和、永和掃街結束前來會合的民進黨議員和志工們進入會場。（記者翁聿煌攝）

2025/07/25 21:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「雙和罷團」晚上在中和區八二三紀念公園舉辦「罷前之夜音樂晚會」，人群從晚上下班後逐漸聚集，上千位民眾扶老攜幼塞爆整個會場，豬頭皮朱約信和多位政治人物，一起為台灣民主而唱，用歡樂的氣氛表達台灣最值得珍惜的自由民主，罷團帶著大家齊呼反共救台灣，「大罷免、大成功」，相約26日一起把同意票投入票箱。

大罷免投票前最後一晚，罷免國民黨籍中和立委張智倫、永和立委林德福的「雙和罷團」舉辦「罷前之夜音樂晚會」，包括立委李坤城、人權工作者李明哲、行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧等人到場宣講，其間還有朱頭皮與樂團、前立委江永昌開唱「流浪到淡水」、民進黨發言人吳崢唱起「路」、立委吳沛憶開唱「勇氣」，帶來搖滾、饒舌等不同曲風，鼓舞大家推動罷免、堅持到底的勇氣。

請繼續往下閱讀...

另外還有「鷹爸」徐柏岳唱「國家」，展現雙和民眾不分藍綠要罷免舔共賣台、不適任立委的共識，晚上8點45分迎來活動另一波高潮，現場群眾迎接在中和、永和掃街結束前來會合的民進黨議員張維倩、張嘉玲、許昭興及志工們進入會場。

張維倩、張嘉玲、許昭興和朱约信等人共同帶來「惜別的海岸」，把現場氣氛 帶到最高點，眾人相約26日到投票所投下同意罷免票，帶給台灣一個民主團結的未來。#

活動最後大家合唱「惜別的海岸」，相約26日到投票所投下同意罷免票。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法