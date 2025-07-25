竹科工程師紛曬工作證挺罷免 許美華：誰說工程師都是草

新竹科學園區的工程師紛曬工作證表態挺罷免，罷團志工許美華臉書發文稱誰說工程師都是草，籲台派科技工程師出門投票救新竹。（照片取自許美華粉專留言）

2025/07/25 21:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕全台大罷免今天是24名國民黨立委及涉貪停職新竹市長高虹安26日罷免投票前一天，除百工百業表態挺大罷免，新竹市因有竹科園區工程師，且是雙罷免，過去新竹市被認為是民眾黨小草最多的城市，積極協助課金的罷團志工許美華今天也在臉書分享竹科工程師在河道上秀出工作證挺罷免的照片，呼籲台派科技業工程師站出來，「竹科不是只有草」、「我們都是真正的護國神山」。

許美華提到，在台積電副理貼名片挺大罷免後，社群脆Threads上竹科工程師紛紛湧出，包括瑞昱、聯發科、Broadcom、前Micron工程師，大家紛貼出名片、門禁卡，在河道上開心認親。她也呼籲台派科技業工程師站出來，「竹科不是只有草」，「我們都是真正的護國神山」，「用一張選票守護我們這小小多山的國家」。誰說工程師都是草，她有好幾位課金粉絲是台積人、N公司科技人。

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此外，也有最可愛最積極厚臉皮的竹科媽媽群組抗議，「我家先生有空都會來支援志工，才不是草呢」，她說，新竹被視為小草集散地，很多台派工程師已經被嘲笑到快受不了了，號召大家726、823投同意！救新竹！

新竹科學園區的工程師紛曬工作證表態挺罷免，罷團志工許美華臉書發文稱誰說工程師都是草，籲台派科技工程師出門投票救新竹。（照片取自許美華粉專留言）

新竹科學園區的工程師紛曬工作證表態挺罷免，罷團志工許美華臉書發文稱誰說工程師都是草，籲台派科技工程師出門投票救新竹。（照片取自許美華粉專留言）

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