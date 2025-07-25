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    立院外民主守夜暴雨中嗨唱「島嶼天光」 吳思瑤：終結民主噩夢

    罷免團體今晚重返立法院外舉辦「為民主守夜，公民集氣晚會」。民進黨團幹事長吳思瑤在暴雨下帶領全場高唱「島嶼天光」。（記者陳逸寬攝）

    罷免團體今晚重返立法院外舉辦「為民主守夜，公民集氣晚會」。民進黨團幹事長吳思瑤在暴雨下帶領全場高唱「島嶼天光」。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/25 21:55

    〔記者陳政宇／台北報導〕首波罷免明天就要投票，罷免團體今晚（25日）重返立法院外舉辦「為民主守夜，公民集氣晚會」。民進黨團幹事長吳思瑤在暴雨下帶領全場高唱「島嶼天光」，向台灣公民表達最深謝意，呼籲明天要讓民主噩夢終結。

    吳思瑤宣講時比喻，這場民主馬拉松即將抵達終點，也像是一堂即將結業的民主補課，菩薩畏因、眾生畏果，故事從這裡開始，明天就讓民主惡夢在這裡終結。

    吳思瑤兩度詢問台下群眾「累嗎？」是人就會累，累沒有關係，重點是台灣人不會因為累就停下腳步，大家不會因為疲倦就停止任何的努力，「我們是台灣人，台灣是我們的國家，誰都不能欺侮他」。

    吳思瑤回顧，過去一年多來，從國會擴權法案、憲法訴訟法，到財政收支劃分法以及總預算案，台灣公民展現了無與倫比的學習熱情與專業知識，感謝大家對國家議題的關注。

    此外，吳思瑤提到，台灣的萬能公民每天關注立法院動態，為「五一戰隊」立法院民進黨團製作影片，甚至送來食物飲品，給予無限溫暖。這些民眾更是「連署超人」與「罷免超人」，從零開始學習，無論是站路口、拜票、掃市場，還是在街頭揮舞旗幟，甚至忍受他人的白眼、言語霸凌與暴力。

    吳思瑤強調，無論是總統賴清德所說的「與公民同行」，或是前總統蔡英文鼓勵投票，每一張選票都同樣重要，每一個民主的貢獻都同等重量，這就是台灣的民主精神。她也指出，儘管今晚凱道有不同主張的聲音，但正因為台灣社會的自由、民主與包容，讓多元的聲音都能在這座島嶼上展現。

    反共護台志工聯盟等罷免團體在立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726回家投下同意票。（記者羅沛德攝）

    反共護台志工聯盟等罷免團體在立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726回家投下同意票。（記者羅沛德攝）

    罷免團體重返立法院外舉辦「為民主守夜，公民集氣晚會」，全場手機點燈超壯觀。（記者羅沛德攝）

    罷免團體重返立法院外舉辦「為民主守夜，公民集氣晚會」，全場手機點燈超壯觀。（記者羅沛德攝）

    「為民主守夜，公民集氣晚會」群眾高舉大罷免大成宮小旗幟。（記者羅沛德攝）

    「為民主守夜，公民集氣晚會」群眾高舉大罷免大成宮小旗幟。（記者羅沛德攝）

    反共護台志工聯盟等罷免團體在立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

    反共護台志工聯盟等罷免團體在立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

    「為民主守夜，公民集氣晚會」群眾熱情挺罷免。（記者羅沛德攝）

    「為民主守夜，公民集氣晚會」群眾熱情挺罷免。（記者羅沛德攝）

    立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，群眾無懼風雨。（記者羅沛德攝）

    立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，群眾無懼風雨。（記者羅沛德攝）

    立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」爆場。（記者陳逸寬攝）

    立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」爆場。（記者陳逸寬攝）

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