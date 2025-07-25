為民主守夜！呂捷力挺大罷免：絕不能因恐懼不投票

反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

2025/07/25 22:15

〔記者方瑋立／台北報導〕「歷史補教名師」呂捷今（25日）晚間站上立院旁「為民主守夜」晚會舞台力挺大罷免，直言這是他上千場演講以來，第一次看到此場面，儘管有人勸他別碰政治，但他說，絕不能因為恐懼而不投票，因為一旦恐懼有用，所有人都會恐嚇你。

呂捷說，很多人勸他不要來，因為一旦站上政治的舞台，市場恐怕只剩一半。他常在想這個問題，他們這樣講，就是希望你「怕」。

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呂捷直言，你可以因為希望去投票，也可以因為失望去投票；可以因為開心去投票，也可以因為難過去投票，但絕不能因為恐懼而不去投票，因為一旦恐懼是有用的，以後所有人都會恐嚇你。

聽聞陳明章的名曲「伊是我的寶貝」，呂捷感性提到，他也有兩個女兒，和在座所有鄉親一樣沒有地方可逃。

「台灣人只有這三萬六千平方公里的土地，無處可逃」，卻常被國民黨罵數典忘祖，他直言，「我的祖先是從中國逃出來的，你還要把我趕回去？是你頭撞到，還是我頭撞到？」且國民黨已經忘記，他們的總理孫中山說人民有選舉、罷免、創制、複決權利，總裁蔣中正也說要反共。

呂捷說，台灣人面對的是全世界人口最多、經濟第二、軍力第三的國家，但台灣股市還能創新高，台灣人是全世界最值得驕傲，善良可愛且勇敢的民族，這場罷免運動不是仇恨動員，「我們非常快樂、愉悅，準備在明天走進投開票所，蓋下我同意」。

身為高雄人，呂捷呼籲台北選民跟上高雄2020年罷免韓國瑜的腳步，用手中的選票證明選民的素質。

藝人鄭家純也在晚會中說，11年前她曾站在濟南路，11年後仍和大家一起守護民主。她感謝許多新面孔加入罷免行列，也感念風雨無阻持續宣講的志工們，並強調罷免是民主體制中正常的權力，絕非報復，而是讓偏差的代議政治回到正軌。她呼籲全民出門投下同意票，共同向世界展現台灣人的意志與力量。

反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，「雞排妹」鄭家純出席活動，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

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