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    新竹藍白合體反雙罷 籲出門投票安定新竹

    新竹市藍白合體反雙罷 免，投票前一夜合體辦反綠之夜，號召市民出門投票安定新竹。（記者洪美秀攝）

    新竹市藍白合體反雙罷 免，投票前一夜合體辦反綠之夜，號召市民出門投票安定新竹。（記者洪美秀攝）

    2025/07/25 21:35

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市涉貪停職市長高虹安及國民黨立委鄭正鈐今晚舉辦「決戰惡罷 反綠之夜」，邀請國民黨副主席連勝文、苗栗縣長鍾東錦、立委柯志恩、陳超明、邱鎮軍及前立委鄭麗文等人接力站台聲援，高喊「安定新竹、罷免投不」，晚會結束後也從民族路出發展開車隊大掃街。

    高虹安說，這次大罷免挑起社會很多不必要的仇恨跟對立，過程撕裂很多人的心，無論投票結果如何，都要好好修復這座有愛的城市。鄭正鈐也說，高虹安是這次罷免案藍白合作重要的象徵，投票也對竹市有很大的意義，因為他成功兌現修財劃法政見，過去1年多，藍白合作通過還假於民、普發現金1萬元等法案及條例，但民進黨的柯建銘想要沒收這些政策，如果大家反對，一定要站出來，投下不同意罷免票。

    連勝文說，民主政治少了監督與制衡，就不叫民主。民進黨控制行政、監察、考試，還有本來應該是獨立的司法，也被當武器到處拿來殺，但民進黨覺得這樣還不夠，要100%控制，民進黨就是要做台灣的土皇帝，呼籲大家要出門投不同意票。

    新竹市藍白合體反雙罷 免，投票前一夜合體辦反綠之夜，號召市民出門投票安定新竹。（記者洪美秀攝）

    新竹市藍白合體反雙罷 免，投票前一夜合體辦反綠之夜，號召市民出門投票安定新竹。（記者洪美秀攝）

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