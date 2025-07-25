罷免是愛！南投、台中罷團晚會齊聚「為孩子站出來」接棒成功

將於8月23日罷免投票的五個罷免公民團體，今天登台誓言接棒成功。（記者張瑞楨攝）

2025/07/25 21:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕由公民團體等單位於今夜，在台中市東區振興三井停車場舉辦的「罷前晚會-為民主守夜」，除了為明天的罷免投票催票之外，預計下月（8月）23日投票的台中市二、三、八選區，以及南投縣一、二選區罷免團體的領銜人與代表，今夜登台強調，罷免是愛，為了愛這個小小多山的國家，盼望大家明天投票之後，協助上述選區罷免馬如君、游顥，以及顏寬恒、楊瓊瓔與江啟臣，一定要接棒成功。

上述選區的公民團體， 包括投一選區志工阿美、投二選區代表林敬桐、中二選區發言人林宣宏，中三選區發言人Connie，以及中八選區領銜人廖芝晏等人。

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罷免南投縣國民黨立委馬文君的公民團體志工阿美感性說，立委馬文君的潛艦洩密案，還有刪除國防預算之事，「你們是不是很憤怒？」，「我站出來罷免，是因為愛，不是因為仇恨，因為我愛這塊土地，我渴望守護這個家」，她遇到一位阿嬤，專程從美國返台投票，讓她很感動，過去一年來，國會亂象說不完，「將來有一天，我們的孩子問我們，媽媽當年妳有站出來嗎？所以我們今天勇敢地站出來了」，一起讓世界知道台灣人的聲音。

投二選區罷免國民黨立委游顥的公民團體代表林敬桐則強調，這是最熱的夏天，也是最自由的夏天，屬於每位公民的夏天，南投不是旁觀者，南投與台中是戰友，一起在小小多山國家相互扶持的伙伴，7月26日請大家投罷免票，守住台中，8月23日南投一定接棒成功。

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