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    板橋大刪元「公民小吃店」民主快炒 選前夜揪「炒魷魚」藍委

    「板橋大刪元」選前之夜，揪鄉親一起將藍委「炒魷魚」，也跳舞同樂，氣氛熱鬧。（記者黃子暘攝）

    「板橋大刪元」選前之夜，揪鄉親一起將藍委「炒魷魚」，也跳舞同樂，氣氛熱鬧。（記者黃子暘攝）

    2025/07/25 21:22

    〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨立委罷免案投票明（26）日舉行，目標罷免藍委葉元之的「板橋大刪元」今（25）日舉行「公民小吃店─民主快炒」選前之夜，在雙北大罷共享辦公室迎接「遶境車掃最終戰」的車隊，以及立委蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸等民進黨新北黨部成員車隊歸來，為選前最後一日的罷免宣傳熱鬧收尾。

    罷葉案領銜人史書華、大刪元發言人莫莉也在現場提醒，明日請選民攜帶身分證、印章投票前往投票，下雨天投票前，請記得將手擦乾，避免暈染選票；目前監票部隊仍缺人力，選民投票完畢後可留下監票。

    罷團現場大玩諧音梗，擺出許多與藍委姓名相關的菜餚，並佈置大炒鍋，現場「炒魷魚」，由「公民小吃店」老板娘現場下廚，象徵目標罷免藍委的決心，隨後大刪元團隊獨有的「猛男志工團」跳起「葉力迴向舞」，活動結束後，在場鄉親分享這些「特色菜」，氣氛熱鬧、活潑，猶如中秋節烤肉趴。

    「板橋大刪元」選前之夜，揪鄉親一起將藍委「炒魷魚」，也跳舞同樂，氣氛熱鬧。（記者黃子暘攝）

    「板橋大刪元」選前之夜，揪鄉親一起將藍委「炒魷魚」，也跳舞同樂，氣氛熱鬧。（記者黃子暘攝）

    「板橋大刪元」選前之夜，揪鄉親一起將藍委「炒魷魚」，也跳舞同樂，氣氛熱鬧。（記者黃子暘攝）

    「板橋大刪元」選前之夜，揪鄉親一起將藍委「炒魷魚」，也跳舞同樂，氣氛熱鬧。（記者黃子暘攝）

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