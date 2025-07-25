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    傅崐萁「拍咪啊」！立院外罷團大串聯 為民主守夜集氣催票

    反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

    反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

    2025/07/25 21:23

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免明天投票，罷團今（25日）晚間重返立法院外舉辦「為民主守夜，公民集氣」晚會，群眾不畏風雨集結，人潮自濟南路蔓延到中山南路。現場與全國各罷區的活動直播、同框打氣催票，其中和「微光花蓮·拔傅行動」連線時，全場響起「傅崐萁拍咪啊（鬼怪或不祥的人物、東西）」、「大罷免大成功」，氣氛歡樂又震撼。

    所有罷團把握最後一夜，今晚回到各自罷區做最後動員，以「遍地開花、為民主守夜」的形式，於各地進行催票活動。濟南路晚會則以直播連線形式，大螢幕同步顯示與各地罷團的活動，進行「公民大串聯」。

    此外，活動也邀請歌手陳明章，登場演唱改編的「流浪到淡水」，帶動全場嗨唱「罷免（票）蓋下去，罷免啦、罷免啦」，呼籲明天一定要出門投票，將台灣贏回來。陳明章也感性演唱「伊是咱的寶貝」，氣氛時而熱烈、時而溫馨。

    詩人羅毓嘉宣講時則指出，藍白立委搞亂國家運作，今天立法院進行大法官人事同意權案投票，再度遭在野黨否決，如同實質凍結憲法法庭運作。他呼籲，大家明天出來投下同意罷免票，讓國民黨知道不能亂搞，罷免是愛、大罷免大成功。

    反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

    反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

    反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

    反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

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