不只罷傅崐萁！童子賢揭藍白「毀憲亂政」：台灣關鍵一役

和碩董事長童子賢。（資料照）

2025/07/25 22:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免明（26日）投票，和碩董事長童子賢除了支持罷免花蓮立委傅崐萁，還抨擊藍、白2黨在立院的種種行徑，並呼籲，「這是攸關台灣憲政發展的關鍵一役。」

童子賢今（25日）於臉書粉專表示，這一年，立法院到底發生了什麼事？為什麼會走到大罷免這一步？「如果我們把這一年攤開來看，就會發現所有事情都是有目的的佈局，每一步都踩在紅線上，而且越來越近。」

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童子賢細數，「2024年2月，外媒報導中共將以「立法院」為戰場，滲透台灣民主體制；2024年4月，傅崐萁帶著17位國民黨立委，堂而皇之地跑去見中國統戰頭子王滬寧；2024年5月，傅崐萁返台後，國會擴權法案火速上路，不審查、不協商、不解釋，只有三讀，靠多數暴力通過。」

童子賢也提到，2024年12月，憲法法庭裁定擴權條文違憲後，藍白反手杯葛大法官提名，讓憲法法庭無法開庭，「這是台灣首次在憲政體制下，出現真正的憲政僵局。」更說道，2025年1月，藍、白聯手刪了2000多億，包括900億國防預算、文化部、公視，連刑事局打詐的預算都被砍，「毫不手軟的對行政部門進行報復式杯葛。」

「2025年2月，藍白立委不敢面對公民檢驗，修法限縮罷免權，把罷免門檻拉高，還要求附上身分證影本，意圖堵住人民的聲音。」且童子賢批評，「2025年上半年，《國安法》草案被藍白封殺超過50次，期間還提出多項具中國滲透風險法案，包括中國籍配偶入籍縮短為4年、陳玉珍提『離島服貿特區條例』開放健保資源給中國人等；2025年6月，中國國台辦公開要求台灣民眾反對大罷免。」

「從國會擴權、癱瘓憲法法庭、亂刪預算、凍結國防，到限縮罷免、封殺國安法、中國國台辦介入發聲，我們的立法院越來越離譜。」​童子賢不滿，「我們都記得，11年前太陽花學運，正是因為國民黨強推服貿、國會一黨獨大，才讓學生與公民站出來佔領立法院。今天，歷史場景幾乎原封不動重演，我們真的能眼睜睜看著什麼都不做嗎？」

​​童子賢認為，「在一個正常的民主國家，你當然可以覺得民進黨不夠好，甚至可以批評政府，但當一個政黨做出的每項決策，都在破壞台灣自身的防衛、挑戰我們的憲政、迎合中國的利益，這就不是內政的問題，是整個國家安全都有危險。」

「今天的罷免，絕對不是藍綠惡鬥，是非對錯大家看得清楚。」​​童子賢強調，國民黨沒有1次反省自己到底做了什麼，才讓公民忍無可忍站出來行使罷免權，​​「反而用『選輸就翻桌』的口號煽動仇恨，他們說不要撕裂族群，但他們的操作，都是在撕裂這塊土地上的人。」

​最後，​​童子賢重申，「我說過，大罷免並不是針對某幾個人，是台灣人民集體表達一個訴求：我們不要一個替中國打擊台灣的國會。」甚至喊話，「我相信經過這一年，台灣人民可以做出更正確的選擇，但台灣的體制，讓公民只能透過自己的力量，親自對國會進行檢驗，這是攸關台灣憲政發展的關鍵一役。罷免投同意，台灣需要你。」

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