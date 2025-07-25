館長凱道開罵民進黨遭撒冥紙 下秒酸「我們要護著青鳥」

國民黨在凱道舉行「不同意罷免」選前之夜，館長陳之漢上台致詞時，有人闖入撒冥紙。（記者方賓照攝）

2025/07/25 21:20

〔記者劉宛琳／台北報導〕大罷免明天投票，國民黨今晚在凱道舉行「不同意罷免」選前之夜，館長陳之漢上台致詞時，突然有人闖入撒冥紙，高喊「大罷免大成功」，館長安撫台下民眾說，千萬不要讓青鳥受傷，「我們要護著青鳥，青鳥是瀕臨絕種動物」，並請該民眾出去。

館長說，民進黨執政了9年毫無建設，這一年讓我們人民在街頭分裂，在網路抵制和製造民族的仇恨，用司法迫害柯文哲，讓前台北市副市長彭振聲的妻子跳樓身亡。民進黨不管物價、不管同胞。

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就在這時，突然有人闖入，館長提醒台下民眾，小心，千萬不要讓他受傷，不要壓著他，我們要護著青鳥，青鳥是特殊、是瀕臨絕種動物，「請出去，別動他，不要讓牠受傷」。主持人鍾沛君也在台上說， 最差的示範我們不害怕好不好，我們不需要變成民進黨的形狀，綠共的惡劣就讓他們去，我們不需要隨他們起舞。

館長說，大家看看，再讓民進黨大罷免成功，以後只要你不認同民進黨，膽敢罵民進黨，「你在街上就是被青鳥這樣丟椅子！」台灣的民主被民進黨玩得這麼下賤，今天做那麼多壞事的都是民進黨，憑什麼要罷免這些優秀的立委？

館長說，昨天民進黨一群人在凱道上面說謊，從來沒有把民生、經濟放在他們的心中，覺得人民就是民進黨的提款機。尤其在昨天一些知名YouTuber、饒舌歌手、大生意人和明星紛紛站出來支持大罷免。但各位同胞，民進黨不願意把一萬塊發給你們，為什麼出來幫他講話？因為他們只要成功了，就可以長長久久吃合法又免錢的飯，大家要看見台灣墮落到現在這樣嗎？ 明天不分藍白，我們一起修理賴清德，讓民進黨下架。

館長在台上致詞時有反對民眾闖入撒冥紙，身分起底是網紅「吃屎哥」。（記者方賓照攝）

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