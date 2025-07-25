朱立倫批賴清德消滅打壓在野黨 成民主前輩痛恨、討厭的對象

國民黨主席朱立倫致詞時痛批賴清德總統，正在消滅、打壓在野黨，想要一黨獨大、獨裁。（記者方賓照攝）

2025/07/25 21:36

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今晚在總統府前凱道舉辦「不同意罷免」選前之夜造勢，黨主席朱立倫致詞時痛批賴清德總統，正在消滅、打壓在野黨，想要一黨獨大、獨裁，賴清德掌握黨政大權，幾乎掌控所有媒體，連司法也都聽賴清德操控，一人大權獨攬，賴清德已經變成40年前所有民主前輩們最痛恨、討厭的對象！

國民黨今晚這場造勢晚間6點30分開始，活動主持人、台北市議員李明賢一開場就先喊在場突破3萬人，晚間8點左右立法院長韓國瑜致詞後，李明賢又宣布現場群眾滿溢到台大醫院，人數突破10萬，接近晚間8點半時，李明賢又宣布人數爆增為15萬人，「遠超過昨天的人數」。

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朱立倫說，今晚大家可以淋雨，但台灣民主不能淋雨，40多年來台灣民主是人民共同打拚爭取來的，執政黨有功勞，在野黨有努力，民主是大家的驕傲，屬於全體中華民國人民，40年前民進黨創黨，當年的民主前輩說國民黨一黨獨大太久，台灣不能一黨獨大，40年後民進黨已經總統選贏5次，今天已經連續執政第10年，賴清德竟然在消滅、打壓在野黨。

朱立倫強調，沒有人可以罷掉台灣的民主，出賣台灣經濟，台灣在大家的努力下，創造經濟奇蹟，克服一次次經濟危機，現在全世界面對關稅貿易、科技大戰，當大家都當成最大危機的時候，賴清德卻在搞政治，消滅在野黨，唯有制衡力量與國會監督，才能守護護國神山、中小企業與人民健康不被出賣。

朱立倫還說，民進黨創黨時說要多元價值、進步價值，但昨晚在凱道有一群人說不贊成罷免就是賣台，曾幾何時台灣的愛台、賣台是由少數人來決定，賴清德的價值變成唯一的價值，賴清德的信念變成唯一的信念，不同意見的人要被出征，但在台灣沒有人因為信念價值不同就應該被出征，所以明天的投票就是守護台灣的民主、經濟與多元價值，他呼籲大家一定要出來投票，讓這一場「政治鬧劇」到此為止，只要大家團結一致，一定可以打敗這次的政治逆流。

此外，桃園市長張善政說，明天的投票是台灣民主發展歷程的大考驗，全世界都在看，因為民主政治發展幾百年來，從來沒有出現用大罷免趕走多數黨，只有民進黨這一批「天才」會想出這種荒謬的作法，大家明天一定要出門投票，告訴民進黨「門都沒有！」

國民黨主席朱立倫與禿子、漢子、燕子等人同台比出反罷免手勢。（記者方賓照攝）

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