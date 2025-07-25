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    最後衝刺! 「中壢．破蛋除魯」掃街催票 與魯明哲陣營隔空叫陣

    桃園市第三選區罷免魯明哲團隊冒雨掃街催票。（記者李容萍攝）

    桃園市第三選區罷免魯明哲團隊冒雨掃街催票。（記者李容萍攝）

    2025/07/25 21:00

    〔記者李容萍／桃園報導〕罷免桃園市6席國民黨立委26日投票，儘管今（25日）桃園天雨，第三選區「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊志工、魯明哲陣營均選擇市區徒步掃街催票，雙方陣營相隔好幾公里，但隔空叫陣意味濃厚。

    罷免投票倒數1天，罷免魯明哲團隊志工一早冒雨站路口舉牌請託，晚上則在中壢、內壢、青埔兵分三路掃街拜票，沿街高喊「罷免是愛，守護後代」，並呼籲「這張選票得來不易，是罷團所有志工的努力，請大家26日記得出門投票，繼續守護台灣的民主自由」。

    反罷的魯明哲陣營則是晚上7點從機場捷連A22老街溪站集結，在支持者簇擁下和寫有「不同意罷免」旗隊陪同前往市區徒步掃街，為「反惡罷」做最後衝刺。

    據中央選舉委員會公告各選區罷免案投票人數，依據公職人員選舉罷免法規定，罷免案成案須過「雙門檻」才能過關，除了同意票要大於不同意票，且須達原選區選舉人總數四分之一以上，桃園市第三選區罷免魯明哲的選舉人數30萬9001人，四分之一門檻為7萬7251票，選舉結果26日傍晚揭曉。

    桃園市第三選區罷免魯明哲團隊志工雨中舉牌催票。（桃三志工提供）

    桃園市第三選區罷免魯明哲團隊志工雨中舉牌催票。（桃三志工提供）

    桃園市第三選區罷免魯明哲團隊冒雨掃街催票。（記者李容萍攝）

    桃園市第三選區罷免魯明哲團隊冒雨掃街催票。（記者李容萍攝）

    桃園市第三選區罷免魯明哲團隊志工雨中舉牌催票。（桃三志工提供）

    桃園市第三選區罷免魯明哲團隊志工雨中舉牌催票。（桃三志工提供）

    桃園市第三選區「中壢．破蛋除魯」團隊志工雨中舉牌催票。（桃三志工提供）

    桃園市第三選區「中壢．破蛋除魯」團隊志工雨中舉牌催票。（桃三志工提供）

    立委魯明哲（前右2）在支持者和旗隊陪同前往市區徒步掃街。（記者李容萍攝）

    立委魯明哲（前右2）在支持者和旗隊陪同前往市區徒步掃街。（記者李容萍攝）

    立委魯明哲支持者和旗隊前往市區徒步掃街。（記者李容萍攝）

    立委魯明哲支持者和旗隊前往市區徒步掃街。（記者李容萍攝）

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