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    罷免淘汰不適任立委 許淑華催票：投同意向勇敢公民真誠致謝

    明天就是大罷免投票日，台北市議員許淑華（左）說，她會投下「同意罷免」，這一票不只是為了淘汰不適任立委，更是要向這段期間挺身而出的勇敢公民們，致上最真誠的感謝。（記者陳逸寬攝）

    明天就是大罷免投票日，台北市議員許淑華（左）說，她會投下「同意罷免」，這一票不只是為了淘汰不適任立委，更是要向這段期間挺身而出的勇敢公民們，致上最真誠的感謝。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/25 21:05

    〔記者董冠怡／台北報導〕明天就是大罷免投票日，台北市議員許淑華說，對於大罷免公民運動，包括她在內，所有民意代表，都該引以為戒。明天她會投下「同意罷免」，這一票不只是為了淘汰不適任立委，更是要向這段期間挺身而出的勇敢公民們，致上最真誠的感謝。

    許淑華指出，自己從大學時代就參與許多民主運動，當時偷偷走上街頭，一邊感受民主改革的氣氛，卻也常常害怕，「警察會不會把我帶走？」「爸爸會不會在新聞上看到我？」台灣花了好久才走到民主自由的社會。

    許淑華提到，去年被問到是否會帶頭發起罷免，她說不會，是因希望尊重民主選舉的結果，也期盼剛上任不久的徐巧芯，可以善待松信區的市民，為台灣打拚。然而沒想到，短短一年多國會亂象越演越烈，藍白聯手毀憲亂政、擴權親共、阻擋國防、癱瘓預算，已至國家無法正常運作的地步。

    當時一名「民主阿嬤」說「可能我們會哦！（指發起罷免）因為徐巧芯太霸道！」許淑華回憶，阿嬤的話宛如預言，無數公民走上街頭，在工作、家庭、課業之間來回奔波，還要站路口、拉連署，看到這些公民的背影，就像看到過去曾經的自己，也從公民身上學到更多。

    她提到，由於親身經歷過社會運動的辛苦和理想，眼見志工們一再被欺負、遭遇不公平打壓，絕對不能讓公民孤單，很早便下定決心要全力協助公民團體，「個人的輸贏，是小事」，真正不能輸的是得來不易的民主、中華民國的主權，還有每一個台灣人的小小心願。

    台北市議員許淑華、民主阿嬤、吳怡農一同赴福德市場掃街衝刺選前黃金期，呼籲公民朋友投下同意票！（記者陳逸寬攝）

    台北市議員許淑華、民主阿嬤、吳怡農一同赴福德市場掃街衝刺選前黃金期，呼籲公民朋友投下同意票！（記者陳逸寬攝）

    「726台北同意罷」民進黨台北市黨部主委張茂楠（右起）、台灣客家聯盟協會台北市會會長陳尚麟、台北市議員許淑華、民主阿嬤、吳怡農一同赴福德市場掃街衝刺選前黃金期，呼籲公民朋友投下同意票！（記者陳逸寬攝）

    「726台北同意罷」民進黨台北市黨部主委張茂楠（右起）、台灣客家聯盟協會台北市會會長陳尚麟、台北市議員許淑華、民主阿嬤、吳怡農一同赴福德市場掃街衝刺選前黃金期，呼籲公民朋友投下同意票！（記者陳逸寬攝）

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