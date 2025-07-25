以色列國會過半議員連署挺台 中方氣炸點名這兩人「挑頭」

圖為今年4月蕭美琴副總統接見以色列國會友台小組主席杜伯斯基訪團。（資料照，總統府提供）

2025/07/25 20:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕以色列國會友台小組主席杜伯斯基23日發布共同聲明支持台灣國際參與，議員泰勒代表執政聯盟率先響應，連署人包括多位副議長在內共72位跨黨派國會議員，超過以國國會120席的過半席次。對以色列國會首度不分黨派共同發聲挺台，外交部表達誠摯感謝。

不過，中國駐以色列大使館點名批評杜伯斯基與泰勒「挑頭」，稱此舉是對一個中國原則的公然挑戰，已向以方提出交涉。二人今年分別訪台會見副總統和外交部長，返國後在社交平台與台灣「相互勾連吹捧」，將台灣稱為國家，如此明目張膽地支持台獨分裂主張，這顯然不是以色列政府的對中政策。

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以國跨黨派國會議員聲明表示，他們關切台灣遭受國際組織系統性排除的不公平待遇，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等排除台灣參與，毫無正當性且極不負責任。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）造成全球公衛危機期間，台灣展現卓越的管理能力，積極協助其他國家，扮演全球領導角色，並呼籲國際社會須正視讓台灣有意義參與國際組織。

外交部說，這次連署包括執政及在野聯盟共11個政黨共襄盛舉，彰顯台以友好及對台灣具體貢獻受到國際社會一致支持與肯定的立場，台灣與以色列共享自由民主價值，雙邊關係穩健發展。

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