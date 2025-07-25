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    傅崐萁萬人反罷上場不到千人 張志豪爆料：幹部動員不力被威脅扣獎金

    花蓮立委傅崐萁在「選前之夜」號召萬人上街頭反罷免。（記者王峻祺攝）

    花蓮立委傅崐萁在「選前之夜」號召萬人上街頭反罷免。（記者王峻祺攝）

    2025/07/25 21:07

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕花蓮立委傅崐萁今晚號召藍軍萬人掃街，試圖拉抬反罷聲勢，不過民主進步黨組織部主任張志豪在社群平台發文爆料，稱傅崐萁口中的「萬人大遊行」，實際上僅不到1000人參與，且動員不力的幹部還被威脅扣除獎金，張志豪也呼籲花蓮鄉親「請大家不要恐懼！只要你明天一起投下同意罷免，就可以告別他了」。

    張志豪在Threads發文稱：「傅崐萁號稱晚上要萬人大遊行，但大家知道嗎？據現場回報他的人數根本不到1000人參與。而且動員不力的幹部還要被駡被責罰。（如圖）請大家不要恐懼！只要你明天一起投下同意罷免，就可以告別他了…」

    從張志豪PO出的圖片可以看到，有一人在Line群組口氣不善的對幹部警告：「我已說過這是項重要任務，小組長幹部必須帶頭參加......若貴小組沒有人任何人參加，年底小組長工作獎金不發給或減半發給！」

    網友也留言挺罷免「不要怕，他不知道你投同意。投了同意，就不用怕了。你的選票就是保護自己驅逐壞蛋的武器。20250726，這一天，翻轉花蓮。」

    有些網友也批評幹部動員不力就扣錢的作法，「績效不到還沒有獎金」、「這是期約賄選吧！用給錢或不給錢讓人支持。」、「笑死，遊行還要用利益交換，罷掉剛好而已。」

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