台中罷前晚會爆棚！何欣純、蔡其昌感謝「罷免超人們」 一票都不能少

中部罷團齊聚台中為民主守夜。（記者廖耀東攝）

2025/07/25 20:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免明天投票，中部8個罷團今晚在中市南區舉行「為民主守夜 罷前晚會」，開始2小時大會已超過1萬5千人，立委何欣純催票喊話，明天台灣人要走在一起投下同意罷免，守護台灣這個小小又多山的國家；蔡其昌一上台就向「罷免超人們」鞠躬感謝，5次強調「罷免是愛」，喊話罷免不是仇恨，而是保護中華民國！

何欣純表示，愈晚人愈多，這次罷免是台灣人走一起，讓全世界知道，台灣這個小小多山的國家是自由民主的國家，呼籲大家一定要催票，投票同意罷免，「一票都不能少」，這是我們的希望，對國家希望，喊話回去拉票打電話，用這一票保護台灣的希望，不要失去民主自油，成為自信勇敢的台灣人。

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蔡其昌上台就向所有罷免超人們鞠躬道謝，多次強調罷免是愛，不管是台灣派、中華民國派，看到親共賣台的立委跟中國唱雙璜、跳探戈，失能國會侵蝕國家的民主憲政，國會議員比中指、罵三字經，凍刪國防、社福預算，還造假連署，因此擔心國家被對岸併吞，失能國會侵蝕國家的民主政治，為了愛來守護國家，也呼籲年輕爸媽守護愛的價值，為下一代守護。

中部罷團齊聚台中為民主守夜，立委蔡其昌。（記者廖耀東攝）

中部罷團齊聚台中為民主守夜，立委何欣純。（記者廖耀東攝）

何欣純、蔡其昌一起與中市民進黨全體議員一起號召民眾，保護台灣的民主自由，投票同意罷免。（大會提供）

中部罷團齊聚台中為民主守夜。（記者廖耀東攝）

中部罷團齊聚台中為民主守夜。（記者廖耀東攝）

中部罷團齊聚台中為民主守夜。（記者廖耀東攝）

中部8個罷團在中市舉行「為民主守夜 罷前晚會」，開始1個多小時爆場超過1.5萬人，（記者蔡淑媛攝）

台中「為民主守夜 罷前晚會」，罷團大進場。（記者蔡淑媛攝）

中部8個罷團在中市舉行「為民主守夜 罷前晚會」，開始1個多小時爆場超過1.5萬人，（記者蔡淑媛攝）

中部8個罷團在中市舉行「為民主守夜 罷前晚會」，開始1個多小時爆場超過1.5萬人，（記者蔡淑媛攝）

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