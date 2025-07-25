家人罹癌卻要他回街頭除「國會癌」 李文成：726大斬紅徒天佑台灣

反共護台志工聯盟「為民主守夜 公民集氣晚會」，一定守護台灣，726大罷免大成功。（記者陳逸寬攝）

2025/07/25 22:16

〔記者方瑋立／台北報導〕大罷免首波投票登場前夕，歷史作家李文成今（25）日在「為民主守夜」晚會現身致詞，坦言家人罹癌、自己已缺席一段時間，但家人反而要他回到街頭，因為「國會也有癌症」，要他上街頭去。他也引述幾段歷史故事直言，7月26日是「大斬紅徒」、天佑台灣的好日子。

李文成指出，12年前他曾在立法院前反對紅色媒體壟斷，「不希望紅色媒體把台灣的輿論空間通通佔滿」。當時學者吳叡人說「別人搞社運只搞一次，我們搞一輩子」，自己當時不懂，但如今又回到這裡，為的是一樣的事「守護台灣」。

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他憤慨地說，台灣人每天面對鄰國恐嚇、不安與分裂，甚至有人從前站在一起，如今卻跑去凱道跟國民黨站在一起，當年反紅媒的同志，如今卻「一個給傅崐萁摸頭，一個跑去讚嘆上海的廁所」，更讓人失望。他直言，「不藍不綠一點都不帥，是你居然在中共跟台灣之間有選擇障礙」。

李文成說，「大罷免是愛」，並以歷史故事為引，指出1927年與1950年7月26日，中華民國政府肅清共產黨，也曾在金門大膽二島粉碎共匪野心，「歷史告訴我們，7月26是一個大斬紅徒、天佑台灣的好日子。」

他最後呼籲，「我們今天奮力一搏，是為了下一代，是為了珍惜自由民主的人」，一起用選票寫下讓後代驕傲的歷史。

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