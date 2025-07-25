為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    家人罹癌卻要他回街頭除「國會癌」 李文成：726大斬紅徒天佑台灣

    反共護台志工聯盟「為民主守夜 公民集氣晚會」，一定守護台灣，726大罷免大成功。（記者陳逸寬攝）

    反共護台志工聯盟「為民主守夜 公民集氣晚會」，一定守護台灣，726大罷免大成功。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/25 22:16

    〔記者方瑋立／台北報導〕大罷免首波投票登場前夕，歷史作家李文成今（25）日在「為民主守夜」晚會現身致詞，坦言家人罹癌、自己已缺席一段時間，但家人反而要他回到街頭，因為「國會也有癌症」，要他上街頭去。他也引述幾段歷史故事直言，7月26日是「大斬紅徒」、天佑台灣的好日子。

    李文成指出，12年前他曾在立法院前反對紅色媒體壟斷，「不希望紅色媒體把台灣的輿論空間通通佔滿」。當時學者吳叡人說「別人搞社運只搞一次，我們搞一輩子」，自己當時不懂，但如今又回到這裡，為的是一樣的事「守護台灣」。

    他憤慨地說，台灣人每天面對鄰國恐嚇、不安與分裂，甚至有人從前站在一起，如今卻跑去凱道跟國民黨站在一起，當年反紅媒的同志，如今卻「一個給傅崐萁摸頭，一個跑去讚嘆上海的廁所」，更讓人失望。他直言，「不藍不綠一點都不帥，是你居然在中共跟台灣之間有選擇障礙」。

    李文成說，「大罷免是愛」，並以歷史故事為引，指出1927年與1950年7月26日，中華民國政府肅清共產黨，也曾在金門大膽二島粉碎共匪野心，「歷史告訴我們，7月26是一個大斬紅徒、天佑台灣的好日子。」

    他最後呼籲，「我們今天奮力一搏，是為了下一代，是為了珍惜自由民主的人」，一起用選票寫下讓後代驕傲的歷史。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播