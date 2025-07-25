閩南狼曝在中國念書學習近平思想 他的學長是這人

閩南狼呼籲民眾罷免要投同意票，不要讓台灣成為共產黨的。（記者廖耀東攝）

2025/07/25 21:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕網紅閩南狼今天在中市罷團舉辦的選前之夜指出，他從小被送至中國少林寺學功夫，他在中國念暨南大學，學的是習近平思想，他的學長是傅崐萁，他覺得我們國家一步一步正在被出賣，意識到台灣很多人一直在被統戰，所以他今天站出來要告訴大家說，「台灣不能變成共產黨的」。

閩南狼表示，他是台中市人，13歲送少林寺練兩年功夫，共產黨都跟他們接觸

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去接待他們，他大學到中國念書，學校每一屆有一、二百台灣人被統戰，學習近平思想，使命就是未來要統一台灣，這些學生在中共還有2千多個，畢業出來的學生，到台灣變地下黨員，去選民意代表、去做跟中共相符的政策，他念暨南大學統戰部出來的學長，就是傅崐萁。

閩南狼指出，傅崐萁前年跑去中國跟王滬寧握手，他覺得我們國家一步一步正在被出賣，他意識到，我們國家很多的人一直正在被統戰，所以他今天站出來要告訴大家說，台灣不能變成共產黨。

他強調，去年跟八炯一起做統戰紀錄片，那些證據帶了多少共產黨要滲透台灣的證據，但國民黨無視，繼續裝瘋賣傻覺得他們沒有在被統戰，國民黨現在騙，而且現在還在騙台灣人到中共是兩岸要交流，但結果是我們所有人在那裡出了事情，國民黨並沒有幫台灣人解決問題。閩南狼說，國民黨親共政策一直不斷地通過，人民開始憤怒，要提出罷免，台灣不能再被統戰。

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