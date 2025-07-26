726大罷免懶人包！名單、門檻、投票須知QA一次看

今天首波罷免案橫跨北中南東9個縣市，為台灣最大規模的罷免案。（資料照）

2025/07/26 06:30

〔記者李文馨／台北報導〕台灣今天將迎來史無前例的「大罷免」，本次投票將決定傅崐萁等24名國民黨立委及新竹市長高虹安的去留，不僅可能牽動國會版圖，更影響選後政局。根據中選會資料，首波罷免案橫跨北中南東9個縣市，立委罷免案投票人人數共有679萬9977人。本報整理罷免名單、通過門檻、投票資格、投票注意事項等資訊，一文了解台灣最大規模的罷免案。

罷免名單與門檻？

首波罷免投票名單包含台北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；基隆市林沛祥、新竹市鄭正鈐、雲林縣丁學忠、花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓，以及停職中的新竹市長高虹安。

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誰有投票資格？

1.年滿20歲（2005年7月26日前出生），具中華民國國籍。

2.在有罷免案的選區設籍並以投票前一日（7月25日）起算，住滿4個月者。

投開票時間與地點？

投票時間：2025/7/26（六）8:00-16:00，若有需要，6歲以下孩童可一同進入投票所。

開票時間：2025/7/26（六）16:00後開票。

投票地點：

北部：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市

中部：台中市、雲林縣

東部：台東縣、花蓮縣

投票必帶物品？

1.身分證：無法以駕照、健保卡、護照等其它證件替代。

2.印章：未攜帶印章者可在選票上親筆簽名或按壓指印，效力與蓋章相同。

3.投票通知單：未攜帶者仍可投票，但選務人員查找名冊需花費一段時間。

罷免票樣式？有效票如何認定？

同意罷免欄位在左，不同意罷免欄位在右。

原則上，只要能辨別圈選同意或不同意票，皆屬於有效票；若同時圈選同意及不同意罷免者，或無法辨別圈選同意或不同意者，應屬無效票。此外，圈選後加以塗改、另行圈選，或在選票上簽名、按指印者也屬無效。

投票所內禁止事項？

投票日禁止從事罷免活動、禁止在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票、禁止攜帶手機及其他攝影器材進入投票所、禁止將罷免票以外的物品投入票匭或故意撕毀罷免票、禁止以攝影器材刺探投票人圈選罷免票內容、禁止攜出或故意撕毀罷免票、禁止使用投票所提供以外的圈選工具、禁止亮票。

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